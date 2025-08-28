VCRUNTIME140.dll Hatası Nedir? Valorant, Photoshop ve Office Gibi Programlarda VCRUNTIME140.dll Hatası Nasıl Çözülür?

Artık bilgisayarlar sayesinde insan hayatı çok daha kolay bir şekilde devam etmektedir. Neredeyse tüm iş kollarında ve tüm sektörlerde de dahil bilgisayar teknoloji tüm imkanlarınca kullanılmaktadır. Bu sebepten ötürü, bilgisayarın veya çeşitli teknolojik araçların detaylarını ve hatalarını da bilmek gerekiyor. VCRUNTIME140.dll hatası nedir özelinde merak edilen bir sorunun cevabını ve de çözümünü bilmek, herkesin faydasına olacaktır. Windows sisteminin bazı durumlarda hızlı çözüm bulamadığı hataların, Valorant, Photoshop ve Office gibi programlarda VCRUNTIME140.dll hatası nasıl çözülür veya benzeri bir soru ile araştırılarak çözümünün bulunarak uygulanması, kullanıcıları daha da rahatlatacaktır. Ayrıca Windows'un seri bir onarım göstermesini beklemeden, çabuk bir şekilde kullanıcılar tarafından halledilmesine olanacak sağlayacaktır.



VCRUNTIME140.dll Hatası Nedir?

VCRUNTIME140.dll hatası Windows'un sistem klasörü içerisinde bulunan çeşitli programların Windows'la uyumlu şekilde çalışmasına yarayan bir kod kaynak kitaplığı olarak ifade edilebilir. Yani bu kod sayesinde programlar Windows ile uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Windows işletim sisteminin içerisinde düzgün bir biçimde faaliyet gösterebilmek için mevcut dosyanın kod ve veri kitaplığına gereklilik duyan program, uygulama ya da çeşitli oyunlar eğer ki dosya içerisinde bozukluk yarattıysa yahut dosya komple silindi ise çalışamaz duruma gelir. Bu durum ise kısaca VCRUNTIME140.dll hatası olarak ifade edilmektedir.



Valorant, Photoshop ve Office Gibi Programlarda VCRUNTIME140.dll Hatası Nasıl Çözülür?

Valorant, Photoshop ve Office gibi programlarda VCRUNTIME140.dll hatasının çözümü konusunda birden fazla yol bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

-Sorunlu program silinebilir ve yeniden yüklenebilir.

-sfc/scannow komutunun kullanılması; bu komutu kullanabilmek için yönetici modunda 'cmd' komun istemcisini çalıştırmak gerekiyor. Ardından bir ekran çıkıyor ve çıkan ekrana da ''regsvr32 /u VCRUNTIME140.dll'' komutunun girilmesi gerekiyor. Daha sonra enter tuşuna basılması gerekiyor. Ardından, tekrar cmd ekranında ''regsvr32 /u VCRUNTIME140.dll'' girilmeli ve en sonunda ise bilgisayar yeniden başlatılmalıdır.

-VCRUNTIME140.dll dosyası el ile manuel olarak yeniden yüklenebilir.

-Sorun hala devam edecek olursa da, program üreticisine bizzat başvurulabilir.