Vefa borcunu ödemek için evi kurşunladı

Adana'da 39 yaşındaki M.Ç., 500 bin liralık alacağı olduğu kişinin bir apartmanın 8. katta bulunan evini kurşunlattı. Polis, zanlı Ü.Y., ve azmettiriciyle birlikte 3 kişiyi yakaladı. Şüpheli Ü.Y., "Bana 'Bu şahsa sıkar mısın?' dedi. Ben de vefa borcunu ödemek için kabul ettim" diye ifade verirken azmettirici M.Ç., "Ü., bize 'Siz bekleyin, ben kız arkadaşımı görüp geleceğim' dedi. Sonra çıkıp evin kapısını sıkmış. Benim olayla ilgim yoktur" diye suçu kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

ALACAK VERECEK MESELESİ

Olay, 19 Mart'ta merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre; 39 yaşındaki M.Ç., 500 bin lira borç verdiği O.K.K. parasını alamadı. Taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet oluşunca M.Ç., alacaklısına gözdağı vermek istedi. M.Ç., Ü.Y. (22), M.E.'nin (51) kullandığı otomobille O.K.K.'nin evine gitti.





8. KATA ÇIKTI VE ATEŞ ETTİ

Azmettirici M.Ç., ve M.E., araçta beklerken Ü.Y., elinde silahla O.K.K.'nin 8'inci katta bulunan evine çıkarak kapıya 5 el ateş etti. Zanlılar, saldırıdan sonra kaçıp kayıplara karışırken O.K..K.'nin şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Polis, zanlıların tek tek kimlikleri tespit ederek şüphelileri Yüreğir İlçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki bir adrese yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇU BİRBİRİNİN ÜZERİNE ATTI

Sorguya alınan zanlılardan Ü.Y., "Sıktığım kişiyi tanımam. M.Ç. ile babam vasıtasıyla tanıştım. Bana ağabeylik yaptı, maddi manevi ve mahallede destek çıktı. M., bana 'bu şahsa sıkar mısın' dedi. Ben de vefa borcunu ödemek için bu işi kabul etmek zorunda kaldım" diye ifade verdiği öğrenildi. Olayı azmettirdiği ileri sürülen M.Ç.'nin ise, "Ü., bize 'Siz bekleyin, ben kız arkadaşımı görüp geleceğim' dedi. Sonra çıkıp evin kapısını sıkmış. Benim olayla ilgim yoktur" diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine konuldu.