Vefat eden Batuhan Bostancı'nın babası Asil Bostancı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor soruları yanıt arıyor. Galatasaray'ın önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti. Bu son dakika haberinin ardından vatandaşlar, ''Vefat eden Batuhan Bostancı'nın babası Asil Bostancı kimdir? Asil Bostancı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Asil Bostancı hakkında bilgiler.
Asil Bostancı, 2005 yılında iş insanı ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın kızı İlknur Albayrak ile evlenmiştir.
Abdurrahim Albayrak'ın damadı olan Asil Bostancı, Asil Grup adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor. Asil Grup, güvenlik, temizlik, yönetim ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteriyor.
Abdurrahim Albayrak'ın torunu olan Batuhan Bostancı, 2007 yılında dünyaya geldi.
Albayrak'ın kızı İlknur Albayrak Bostancı ve Asil Bostancı çiftinin oğlu Batuhan Bostancı 15 yaşında yaşamını yitirdi.
İstanbul Şişli'de bulunan ünlü bir alış veriş merkezinin 4'üncü katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan aşağı düşen 15 yaşındaki Batuhan Bostancı ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bostancı'nın cenazesi Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü.