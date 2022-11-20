Vefat eden Batuhan Bostancı'nın babası Asil Bostancı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor soruları yanıt arıyor. Galatasaray'ın önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti. Bu son dakika haberinin ardından vatandaşlar, ''Vefat eden Batuhan Bostancı'nın babası Asil Bostancı kimdir? Asil Bostancı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Asil Bostancı hakkında bilgiler.