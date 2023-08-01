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Giriş Tarihi: 2.8.2023

Vegan fenomen açlıktan öldü

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Vegan fenomen açlıktan öldü
Sosyal medyada veganlık ile ilgili ürettiği içeriklerle kısa sürede milyonlarca takipçi toplayan Zhanna Samsonova yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Samsonova kısa süre önce bir Asya gezisine çıktı. Rus Samsonova on yıldır meyve smoothie'leri ve meyve sularından oluşan çiğ sebze bazlı bir diyet uyguluyordu. 39 yaşındaki kadının günlerce hiçbir şey yemeyerek 'kuru oruç' uyguladığı dönemler de oldu. Öyle ki kendi iddiasına göre 6 yıldır saf su içmemiş, su ihtiyacını meyvelerden karşılamıştı. Zhanna'nın annesi, Rus basınına verdiği demeçte, kızının yetersiz beslenme nedeniyle zayıflayan bağışıklık sistemi yüzünden vücudunun enfeksiyona yenik düştüğünü söyledi. Bir arkadaşı, Samsonova'nın Sri Lanka gezisindeyken oldukça bitkin göründüğünü, tedavi görmesi için evine gönderildiğini ancak kendisinin geziye devam ettiğini söyledi. 2021'de Kovid-19'a yakalanan Samsonova virüsü vegan diyet uyguladığı için kolayca yendiğini iddia etmişti.

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Vegan fenomen açlıktan öldü
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