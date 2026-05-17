Veli randevu sistemi genişliyor

Milli Eğitim Bakanlığı
'nca (MEB), okullarda yaşanan olayların ardından öğretmen-veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla "Veli Randevu Sistemi"nin kapsamı genişletildi, okulların da gerekli durumlarda veli adına randevu oluşturabilmesine imkân sağlandı. Sürecin velinin sisteme giriş yapıp randevu oluşturmasına bağlı olduğu eski sistemin, yaşanan saldırı olaylarının ardından sınırlı kalması düşüncesiyle bir dizi ekleme yapan bakanlık, tasarlanan yeni sistemle veli randevu sürecinin daha esnek ve çok kanallı bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyor. MEB, özellikle çalışan veya zamanı sınırlı olan velilerin de öğrencilerin eğitimi üzerindeki görünürlüğünü artırmak için adım atmayı hedefliyor. Bu kapsamda BiP altyapısıyla çevrim içi görüşme seçeneği de yeni sisteme entegre edilecek.