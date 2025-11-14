Haberler Yaşam Haberleri Veliaht 10. Bölüm ne zaman? Bu hafta Veliaht'ın yeni bölümü yayınlanacak mı?
Giriş Tarihi: 14.11.2025 07:04

Show TV’nin sevilen dizisi “Veliaht”in izleyicileri, 13 Kasım 2025 akşamı yayın akışını merak ediyor. Dizinin bu akşamki durumu ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, dizinin yeni bölümü ne zaman, bu hafta yok mu? İşte 13 Kasım Show TV yayın akışı ve “Veliaht” ile ilgili detaylar.

"Veliaht" dizisinin takipçileri, 13 Kasım 2025 Show TV yayın akışını incelemeye başladı. Dizinin yeni bölüm tarihine dair bilgiler ve bu akşamki yayın planı izleyicilerin gündeminde. Peki, velaht bu akşam var mı, yok mu, neden yok? İşte Show TV'nin 13 Kasım yayın akışı...

VELİAHT BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Dizinin resmi sosyal medya hesabından "Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçakta şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dileriz. Veliaht 10. bölüm yayını bu akşam gerçekleşmeyecektir. Milletimizin başı sağ olsun…" açıklaması yapıldı.

VELİAHT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün 20 Kasım perşembe günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Sandık Kokusu
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Veliaht (Tekrar)
00:15 Kızılcık Şerbeti

