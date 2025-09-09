Veliaht dizisi konusu ve oyuncuları: Show TV’nin yeni dizisi Veliaht ne zaman başlıyor, hangi gün?

Yeni sezonda başlayacak Veliaht dizisi ile konusu ve oyuncuları ile gündemde. Aile bağları, sırlar ve iktidar mücadelesi diziye tema oluşturuyor. Dizinin ilk bölümüne geri sayım başlarken yapıma dair merak edilenlerden de yanıt arıyor. İşte, Veliaht yayın tarihi: