Veliaht dizisi konusu ve oyuncuları: Show TV’nin yeni dizisi Veliaht ne zaman başlıyor, hangi gün?

Yeni sezonda başlayacak Veliaht dizisi ile konusu ve oyuncuları ile gündemde. Aile bağları, sırlar ve iktidar mücadelesi diziye tema oluşturuyor. Dizinin ilk bölümüne geri sayım başlarken yapıma dair merak edilenlerden de yanıt arıyor. İşte, Veliaht yayın tarihi:
Veliaht dizisi, 11 Eylül Perşembe günü saat 20.00'da Show TV ekranlarında başlayacak. Dizinin tanıtımlarının ve afişlerinin yayınlanmasıyla birlikte izleyici de bekleyişe başladı.
Kendisini "Zafer Karslı" olarak tanıtan Timur, artan gerilim ve aşk üçgenleriyle kendini beklenmedik bir kaderde bulur.
Veliaht dizisi oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi isimle yer alıyor.