Haberler Yaşam Haberleri Veliaht dizisi konusu ve oyuncuları: Show TV'nin yeni dizisi Veliaht ne zaman başlıyor, hangi gün?
Giriş Tarihi: 9.9.2025 14:13

Show TV’nin yeni dizisi Veliaht, sürprizlerle dolu aile dramasıyla ekranlara geliyor. İlk bölümü için hazırlanılan dizinin başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk yer alırken; Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil ve Hazal Türesan gibi oyuncular da kadroya dahil. Esenler Otogarı’nda başlayacak hikâye; güç, aşk ve intikam temalarıyla devam edecek. Peki; Veliaht ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte, Veliaht dizisi konusu ve oyuncuları:

Yeni sezonda başlayacak Veliaht dizisi ile konusu ve oyuncuları ile gündemde. Aile bağları, sırlar ve iktidar mücadelesi diziye tema oluşturuyor. Dizinin ilk bölümüne geri sayım başlarken yapıma dair merak edilenlerden de yanıt arıyor. İşte, Veliaht yayın tarihi:

VELİAHT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Veliaht dizisi, 11 Eylül Perşembe günü saat 20.00'da Show TV ekranlarında başlayacak. Dizinin tanıtımlarının ve afişlerinin yayınlanmasıyla birlikte izleyici de bekleyişe başladı.

VELİAHT DİZİSİ KONUSU

Dizi, İstanbul'un sembolik mekanlarından Esenler Otogarı etrafında şekilleniyor. Aile içi güç savaşları ve sırlarla örülü bir hikâyede, seyyar tamirci Timur, borçlarla boğuşurken Zülfikar Karslı gibi güçlü bir aileye adım atar.

Kendisini "Zafer Karslı" olarak tanıtan Timur, artan gerilim ve aşk üçgenleriyle kendini beklenmedik bir kaderde bulur.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI

Veliaht dizisi oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi isimle yer alıyor.

