Veliaht yeni bölüm bu hafta yok mu? Gözler show TV’de! Veliaht 10. bölüm ne zaman?

"Veliaht" dizisinin takipçileri, 13 Kasım 2025 Show TV yayın akışını incelemeye başladı. Dizinin yeni bölüm tarihine dair bilgiler ve bu akşamki yayın planı izleyicilerin gündeminde. Peki, velaht bu akşam var mı, yok mu, neden yok? İşte Show TV'nin 13 Kasım yayın akışı...

VELİAHT BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Dizinin resmi sosyal medya hesabından "Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçakta şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dileriz. Veliaht 10. bölüm yayını bu akşam gerçekleşmeyecektir. Milletimizin başı sağ olsun…" açıklaması yapıldı.