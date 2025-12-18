Veliler arasında bıçaklı kavga çıktı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Nilüfer ilçesinde bulunan Tofaş Spor Salonu akşam saatlerinde kana bulandı. Salonun seyirci giriş kapısı önünde veliler arasında çıkan tartışma büyüdü. Sporcu velisi olduğu öğrenilen T.T, tesisin bekleme salonundaki çocuğunun, Mustafa D. ve Can Ç. isimli veliler tarafından dövüldüğünü iddia etti. Spor salonu içerisinde tartışmaya başlayan veliler salondan çıkarıldı. Kavga dışarda da devam ederken, otomobiline giden T.T elinde bıçakla döndü. Mustafa D. ile Can Ç'yi bıçakladı. Yaralanan veliler kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, T.T'yi bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Karın bölgesinden yaralanan Mustafa D'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

