Haberler Yaşam Haberleri Veliler arasında bıçaklı kavga çıktı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 18.12.2025 12:28

Veliler arasında bıçaklı kavga çıktı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Bursa'da sporcu çocuklarını basketbol maçına getiren veliler arasında tartışma çıktı. Büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, çocuğunun dayak yediğini ileri süren 1 veli, 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Veliler arasında bıçaklı kavga çıktı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı
Nilüfer ilçesinde bulunan Tofaş Spor Salonu akşam saatlerinde kana bulandı. Salonun seyirci giriş kapısı önünde veliler arasında çıkan tartışma büyüdü. Sporcu velisi olduğu öğrenilen T.T, tesisin bekleme salonundaki çocuğunun, Mustafa D. ve Can Ç. isimli veliler tarafından dövüldüğünü iddia etti. Spor salonu içerisinde tartışmaya başlayan veliler salondan çıkarıldı. Kavga dışarda da devam ederken, otomobiline giden T.T elinde bıçakla döndü. Mustafa D. ile Can Ç'yi bıçakladı. Yaralanan veliler kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, T.T'yi bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Karın bölgesinden yaralanan Mustafa D'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Veliler arasında bıçaklı kavga çıktı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı
