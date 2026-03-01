Velilerden MEB’e ramazan teşekkürü

Okullardaki ramazan etkinliklerinin başlamasının ardından veliler, CİMER üzerinden binlerce teşekkür mesajı iletti. Ramazan ayının ilk haftasında yapılan başvurularda, öğrencilerin ramazanın manevi iklimini okul ortamında yaşayarak öğrenmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Veliler, bu tür değer temelli etkinliklerin artarak devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

AİLEYE OLUMLU YANSIDI

CİMER'e yapılan başvurularda yer alan ifadelerde, öğrencilerin okula daha istekli gittiği, ramazana dair kavramları aile içinde de paylaşmaya başladığı vurgulandı. Bir veli, çocuklarının okuldan her gün heyecanla döndüğünü belirterek bu sürecin aile hayatına da olumlu yansıdığını ifade etti.

MANEVİ İKLİM OLUŞTURDU

Etkinliklerin çocuklarda kalıcı olarak manevi farkındalık oluşturduğu görüşü öne çıktı. Velilerden gelen mesajlarda, ramazan ikliminin öğrencilerin yalnızca bilgisine değil, kalbine de dokunduğu vurgulandı. Başvurularda, bu sürece katkı sunan tüm öğretmenlere, yöneticilere ve eğitim camiasına teşekkür yer aldı.

150 BİN TEBRİK ALDIK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Ramazan ayı bizim kültürümüzde önemli rolü olan bir değer. Toplumda genelgenin doğruluğu ile ilgili destek yüzde 78 ile 80 arasında. Yüzbinlerce etkinlik yapıldı. Bunların içerisinde rahatsızlığını dile getiren bir şey yok. CİMER'den 150 bine yakın teşekkür var. Genelgede gönüllülük ve mahremiyete hep yer verdik. Toplumdan çok yoğun destek gördü, bunu sabote etmeye çalışanlar olabilir, buna dikkat edelim diye MEB okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizi uyardık. Bizi kutuplaşma yaratmakla suçlayan muhalefete çağrıda bulunuyorum; kutuplaşmayı ortadan kaldırmak için birlikte hareket edelim.

DEĞER TEMELLİ EĞİTİME DESTEK

CİMER'e iletilen görüşlerde, sosyal medya ve dijital içeriklerin olumsuz etkilerine karşı değer temelli eğitim uygulamalarının önemine dikkat çekildi. Ramazan bilincinin pedagojik bir çerçevede aktarılmasının, gençlerin değer temelli bir kimlik geliştirmesine ve toplumsal sorumluluk bilinci kazanmasına katkı sağladığı ifade edildi. Veliler, bu tür etkinliklerin Türkiye Yüzyılı vizyonu açısından önemli bir kazanım olduğuna vurgu yaptı.