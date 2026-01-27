Velilerin yarıyıl tatili sınavı

19 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili, çalışan anne babaları oldukça zorluyor. Özellikle anaokulu ve ilkokul çağında çocuğu olan ailelerde çocuk bakımı ve zaman yönetimi ciddi sorun oluşturuyor. Evde tek başına kalamayacak yaştaki çocuklar için "Kim bakacak?", "Gün nasıl planlanacak?", "Ekran süresi nasıl kontrol edilecek?" soruları, tatil boyunca anne babaların gündeminden düşmüyor. Rehber öğretmenler, bu süreçte hem çocukların hem de ebeveynlerin psikolojik olarak zorlandığına dikkat çekiyor.SABAH'a konuşan rehber öğretmenler, yarıyıl tatilinde en sık karşılaştıkları sorunun rutin kaybı olduğunu söyledi. Tatil rehavetine en çok okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin girdiğini söyleyen öğretmenler , "Çocuklar tatilde tamamen serbest bırakıldığında bu durum sanılanın aksine onları rahatlatmıyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için günün nasıl geçeceğini bilmek güven duygusunu artırıyor. Anne babanın çalışıyor olması değil, çocuğun kendini ihmal edilmiş hissetmesi sorun yaratıyor. Bu nedenle kısa ama düzenli ilgi çok kıymetli'' dedi.Tatil de olsa günlük rutini koruyun: Uyku, yemek ve oyun saatlerinin tamamen dağılması çocukları huzursuz ediyor.Ekranı "bakıcı"ya dönüştürmeyin: Ekranın uzun süreli ve kontrolsüz kullanımı, dikkat ve davranış sorunlarını artırıyor.Çocuğu günün parçası hâline getirin: Evde yapılan işlere küçük sorumluluklarla dâhil edilen çocuklar kendilerini daha güvende hissediyor.Evde bir etkinlik alanı oluşturun: Boyama, yapboz, kitap ve basit el işi çalışmaları çocukların kendi başına vakit geçirmesini kolaylaştırıyor.Destek istemekten çekinmeyin: Aile büyükleri ya da güvenilir bakım destekleri tatili daha sağlıklı kılıyor.Açık hava molalarını ihmal etmeyin: Kısa yürüyüşler çocukların fiziksel ve duygusal rahatlamasını sağlıyor.Her günü doldurmak zorunda değilsiniz: Aşırı planlanan günler çocuklarda baskı, ebeveynlerde ise yetersizlik oluşturabiliyor.Kısa ama nitelikli zaman yaratın: Birlikte geçirilen 20–30 dakikalık odaklanmış zaman, çocuğun duygusal ihtiyacını karşılıyor.