Venedik Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Venedik’te Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Venedik gezilecek yerler genel itibariyle tarihi alanlar ve nostaljik yapıtlardır. Venedik'te gezilecek yerler, gezi rehberleri ya da internet üzerinden araştırılabilir. Ayrıca Venedik'e kışın gidilir mi sorusu da atlanmaması gereken araştırma konularından biridir. Venedik'te ne yapılır araştırması ile de bu şehirde bulunduğunuz süre içerisinde özel anılar biriktirebilirsiniz. Venedik kaç günde gezilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Venedik'te Gezilecek Yerler

Venedik, İtalya'da bulunan ve bu ülkenin en popüler şehirlerinden biridir. Venedik'te çok fazla gezilecek yer vardır. Bu şehre gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerleri şu şekilde sıralayabiliriz.

San Marco Meydanı

Venedik kent meydanı, San Marco Meydanı olarak anılır. Tarihi 9. YY'a kadar uzanan bu meydan, turistlerin yoğun şekilde akın ettiği alanlardan biridir. Tur şirketleri de şehir gezisine genellikle bu meydandan başlar.

San Marco Bazilikası

San Marco Meydanı'nda bulunan bu bazilika, aynı zamanda Altınların Kilisesi olarak da adlandırılır. Bizans mimarisinin izlerini görebileceğiniz bu yapının önünde harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

Dükler Sarayı

Dükler Sarayı, hem mimari özellikleri hem de kültür, sanat ve tarih açısından önemi ile zengin bir yapıdır. Yıllar boyu kent, bu saraydan yönetilmiştir. Saray, San Marco Meydanı ile deniz arasında bir konumdadır.

Büyük Kanal

Venedik denildiğinde akla kanallar gelir. Şehirde bulunan Büyük Kanal, şehir ulaşımında önemli bir yere sahiptir. 3800 metre uzunluğa sahip olan bu kanalda çok sayıda tekne, gondol, su taksisi ve deniz otobüsü görebilirsiniz.

Rialto Köprüsü

Venedik şehrinin en eski yapılarından biri de Rialto Köprüsü'dür. Büyük Kanal'ın üzerinde bulunan bu köprü, taş kemerleri ve kendine özgü mimarisi ile dikkat çeker.

Aziz Mark'ın Çan Kulesi

Venedik şehrinin popüler yapılarından biri de Aziz Mark'ın Çan Kulesi'dir. 98,6 metrelik uzunluğu ile dikkat çeken kulenin tepesinde bulunan ve altından yapılmış heykel, görenleri kendine hayran bırakır.

Venedik Kaç Günde Gezilir?

Venedik 260 bin nüfuslu bir şehirdir. Küçük bir şehir olmasının yanı sıra şehrin gezilecek yerleri oldukça fazladır. Bu nedenle gezi planınızı 3-4 günlük bir süre dâhilinde yapmanız tavsiye edilir. Süreniz kısıtlı ise bir günlük gezi planı ile de birçok alanı görme fırsatı bulabilirsiniz.

Venedik'e Kışın Gidilir Mi?

Venedik, sıcak bir iklime sahip değildir. Yıllık sıcaklık ortalaması 13 derecedir. Yılın en sıcak ayı olan Temmuz ve Ağustos aylarında dahi ortalama sıcaklık 23 derecedir. Bu nedenle gezi planınızı yaz aylarına yönelik yapmanız çok daha uygun olacaktır.