Venezuela’da Türk Mutfağı Haftası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında, Venezuela'da etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler, Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Caracas'taki Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen ve Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker'in katıldığı etkinlikler serisi yoğun ilgi gördü. Hafta boyunca büyük ilgi gören organizasyonlarda, Andres Bello Katolik Üniversitesi (UCAB) Gastronomi Bölümü öğrencileriyle yemek atölyesi düzenlendi. Venezuelalı şef adayları, Türk mutfağının tekniklerini ve inceliklerini Dr. Ülker'den uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Maarif Okulları öğrencileri ve velilerinin katıldığı etkinlikte ise aileler, birlikte hazırlanan yemekler eşliğinde Türk misafirperverliği ve mutfak kültürünü yakından tanıdı. Venezuela'nın en çok izlenen televizyon kanallarından Venevision'da canlı yayına konuk olan Dr. Mustafa Ülker, izleyicilere Türk mutfağının zenginliğini uygulamalı olarak tanıttı. Etkinlikte, Anadolu ve Kayseri mutfağının coğrafi işaretli lezzetlerinden biri olan "Kayseri yağlaması" tanıtıldı ve katılımcılar için hazırlandı.

LEZZET BULUŞMASI

Venezuelalı öğrenciler, veliler ve ekran başındaki izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen etkinlikte, ince açılan şebitlerin arasına yerleştirilen kıymalı harç ve üzerine eklenen süzme yoğurt büyük beğeni topladı.