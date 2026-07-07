Venezuela’daki cami depremzedelerin sığınağı oldu

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342'ye yükselirken enkaz altından 6 bin 462 kişi kurtarıldı. 17 bin 345 kişinin evini kaybettiği ülkede çok sayıda kişi kurulan geçici barınaklara yerleştirildi. La Guaira kentinde evlerini ve tüm varlıklarını kaybeden az sayıdaki Müslüman ise La Guaira Camii'ne sığındı. La Guaira'da yaklaşık 25 Müslüman'ın yaşadığını belirten Filistin asıllı imam Lokman Esad Diab Hassan, "Depremden sonra durum çok kötüleşti. Her şey yerle bir oldu" dedi.

İŞ VE BARINMA BÜYÜK SORUN

İmam Hassan, "Depremden zarar gören tüm Müslümanlar, genel olarak La Guaira'daki tüm Müslümanlar zarar gördü zaten. Hepsi buraya, camiye geldi. Burası Müslümanlar için bir sığınak oldu. Allah'a şükür, tüm vakit namazlarını burada kılıyoruz. Çok şükür, camiye bir şey olmadı, Rabb'im korudu ve camide hiçbir hasar yok" ifadelerini kullandı. Venezuelalı imam, depremde Ürdün vatandaşlığı olan Filistin asıllı 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 Müslüman'ın da tahliye uçağıyla Ürdün'e gittiklerini dile getirdi. La Guaira'daki Müslümanların ihtiyaçlarına ilişkin Hassan, "Buradaki en büyük ihtiyaç iş ve barınma, başlarını sokacak bir ev Müslümanların en büyük ihtiyacı" bilgisini paylaştı.





11 GÜN SONRA SAĞ ÇIKARILDI

Venezuela'daki depremlerin üzerinden günler geçmesine rağmen sağ çıkanlar umutları yeşertiyor. Russia Today ajansında yer alan habere göre, La Guaira'da 11 gün sonra bir kişi enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Öte yandan 32 saat sonra kurtarılan 12 yaşındaki Fabiana Blanco isimli çocuk, kurtarılmayı beklerken ketçap ve peynir yiyerek hayatta kaldığını açıkladı.