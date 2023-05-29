Venüs Burcu Neyi Temsil Eder? Astrolojide Venüs Burcu Neyi Etkiler, Ne Anlama Gelir? st1

Venüs burcu neyi temsil eder diye araştırma yapıyorsanız içeriğimiz tam size göre. Çünkü sizler için Venüs burcu neyi etkiler, ne anlama gelir konuları hakkında araştırma yaptık. 8 yılda bir devam ettirdiği döngüsüyle Venüs burcu özellikleri neler sorusunu meydana çıkartır. Çünkü diğer gezegenlerde de olduğu gibi Venüs'te burçları etkilemektedir. Bu yüzden astrolojide Venüs neyi temsil eder bilmeyebilirsiniz. Ama eğer bilmek istiyorsanız içeriğimizin kalan kısmında Venüs neyi temsil eder sorusunun cevabını ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Venüs Burcu Neyi Temsil Eder?

Gökyüzünde Ay ve Güneş'ten sonra görebildiğimiz en parlak gök cismi Venüs'tür. Kütlesi ve büyüklüğünün benzerliği sebebiyle dünyanın kardeşi olarak da adlandırıldığı olur. Venüs, Güneş ile bir burçta kavuştuktan 8 yıl sonra, yine aynı burçta Güneş ile kavuşur ve bir Venüs döngüsünü tamamlamış olur. Yaklaşık 2 yılda bir Retro harekete geçen Venüs, bir retro ile başlattığı döngüyü 8 yıl sonraki başka bir retro ile tamamlar ve bu döngüdeki hareketleri incelendiğinde gökyüzünde bir pentagram çizmiş olur. Venüs'ün döngüsü sebebiyle astrolojide, 8 yılda bir hayatımızda aşk ve sevgiyle ilgili bizim de bir döngüyü tamamladığımızdan bahsedilir. Hayatımızın iki temel alanı olan aşk ve parayı temsil eder. Gerçi aşk ve para, aslında Venüs'ün basit yorumudur. Çünkü aynı zamanda duygularımızı, değer verdiğimiz şeyleri ve hayatta aldığımız keyif ve zevkleri yönetir. Zariflik, çekicilik ve güzellik de Venüs tarafından yönetilmektedir. Yani kısaca Venüs aracılığıyla zevklerimizi, keyiflerimizi, sanatsal eğilimlerimizi ve bizi neyin mutlu ettiğini öğreniriz. Gönül ilişkilerine nasıl yaklaştığımızı ve bize nelerin zevk verdiğini görmek için doğum haritasındaki Venüs'e bakarız. Aynı zamanda, Venüs bizim sevgi dilimizdir. İnsanları nasıl sevdiğimizi, sevgimizi nasıl gösterdiğimizi ifade eder. Venüs astrolojide dişil enerji olarak anılır. Bu yüzden yaratıcılık, sanatsal yetenekler, huzur, fedakarlık, tahammül, şefkat, affedicilik gibi konularla da ilişkilendirildiği görülür. Fakat genel olarak Venüs'ün doğum haritasındaki konumu ve durumu bir insanın cinsiyetine bağlı olarak farklı şekilde yorumlanır.

Venüs Burcu Özellikleri

Venüs, bize başkalarını ve sahip olduğumuz şeyleri nasıl sevip takdir edeceğimizi öğretir. Tabi Venüs'ün kişinin doğum anındaki bulunduğu konum kişiyi nasıl etkileyeceğini belirler. İşte bu yüzden burçlar Venüs'ten nasıl etkileniyorlarmış bakalım.

1. Koç

Huzuru seven Venüs heyecanlı Koç burcuyla anlaşmakta zorluk yaşayabilir. Koç burcundaki Venüs kişiye çapkın, flörtöz etkiler verir.

2. Boğa

Venüs'ü Boğa burcunda olan kişiler, ilişkilerinde huzur arayan, güven ve istikrar peşinde olan kişilerdir.

3. İkizler

Venüs'ü İkizler burcunda olanlar; ilişkilerinde iletişime önem veren, entelektüel ilişkilere çekilen, sapyoseksüel olarak tabir edilebilecek kişilerdir.

4. Yengeç

Venüs'ü Yengeç burcunda olan kişiler evlerine düşkündürler ve sevdikleri kişinin de kendilerine "ev" gibi hissettirmesini isterler. Flörtöz değillerdir, sevdiği kişiye derin duygularla bağlanırlar.

5. Aslan

Bu kişiler sevgilerini gösterişle ifade etmeyi seven, sevdiğinin önüne kamyonla gül dökenlerdir. Sevgi ifadeleri bir Aslan burcuna yakışır şekilde çok gösterişlidir.

6. Başak Venüs'ü Başak burcunda olan kişiler ilişkilerinde garanticilerdir. Takıntılı olduğu konularda sevdiği kişiyi fazlaca eleştirip, kalp kırıklıklarına yol açabilirler.

7. Terazi

Sosyalleşmeyi, flört etmeyi çok seven Venüs Terazi'ler estetik değerlere de çok düşkündür. İlişkilerinde dengeyi kuracak "diplomatik" bir dil kullanırlar.

8. Akrep

Venüs'ü Akrep burcunda olan kişiler, cinselliğe düşkündürler. Duyguları yoğun olmasına rağmen bunları ifade etmekte zorluk yaşayıp, sevdiklerine kaba ve sert davranabilirler.

9. Yay

Yay burcundaki Venüs kişiye; sosyal, dışa dönük ve flörtöz bir yapı verir. Çok romantik olmasalar da çok eğlenceli, tatlı bir partnerdir.

10. Oğlak

Venüs'ü Oğlak burcunda olan kişiler, geleneklerine bağlı hatta bazen tutucu olabilirler. Sevgisini belli etmeyen, soğuk bir yapıdadırlar.

11. Kova

Bu kişiler, deli dolu eğlenceli tiplerdir. Kısıtlanmayı sevmez, ilişkilerinde iletişime, bilgi paylaşıma düşkün olurlar.

12. Balık

Empati yeteneği çok kuvvetli olan Venüs Balık'lar, estetik algıları çok güçlü, aynı zamanda çok romantik kişilerdir.