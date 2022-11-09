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Giriş Tarihi: 9.11.2022 10:02 Son Güncelleme: 9.11.2022 10:02

Vera İsminin Anlamı Nedir? Vera Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Vera, günümüzün ilginç isimlerinden bir tanesidir. Özellikle son dönemde dikkat çeken seçeneklerden birisi olup, farklı isim arayışında olan anne ve baba adayları tarafından incelenmektedir. Arap, Slavca, Arnavut ve Latin kökenli bir sözcüktür. Dört harften oluşan Vera isminin anlamı ise birçok kişi tarafından araştırılır. Vera isminin anlamı nedir sorusuna cevap arayan bireyler bu isim hakkındaki tüm detaylara, özelliklere ve istatistiklere bu başlık altından ulaşabilecek. Peki. Vera Kur’an’da geçiyor mu ve ne anlama geliyor?

Vera İsminin Anlamı Nedir? Vera Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Anne ve baba olmaya hazırlanan adaylardan birçoğu hayata gözlerini açacak olan bebeğine farklı bir isim araştırır. Günümüzde kız bebekler için nadir de olsa kullanılan Vera ismi son dönemde dikkat çekmektedir. Arap, Latin, Slav ve Arnavut kökenli bir sözcük olan Vera isminin anlamı da merak konusu olmaktadır. Farklı anlamlar taşıyan Vera ismi hakkında en geniş detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Vera isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? Vera Kur'an'da geçiyor mu sorularının cevabına haberimizde yer verdik.

VERA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Vera, nadir duyulan ancak son dönemde popülerleşmeye başlayan isimlerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Günümüzde kızlar için tercih edilen isimler arasında yer alır. Farklı kökenlerde olan Vera isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır.

Vera isminin anlamları şöyle;

- Arka, arkası, sonrası,

- Halk, kainat, alem, mahluk,

- Günah ve haramdan kaçınmak amaçlı şüpheli etmenlerden uzak kalma,

VERA KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Vera isminin tercih edilmesinde bazı önemli etkenler bulunur. Kur'an-ı Kerim'de yer alıp almaması ise o etkenlerden bir tanesidir. Kız bebeğine Vera ismini vermek isteyenler bu ismin Kur'an'da geçip geçmediğine de göz atmaktadır.

Vera, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayette geçen isimler arasında yer alır. Kur'an-ı Kerim'de 'arka, onun arkası ve sonradan' anlamlarını taşır. Vera ismi Bakara 91, Ali İmran 197, Hud 71. ayetlerde geçmiştir.

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Vera İsminin Anlamı Nedir? Vera Ne Demek, Özellikleri Neler, Kuran'da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?
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