Veraset İlamı Nedir? Noterden Veraset İlamı Nasıl Alınır, Süresi ve Ücreti Ne Kadar?

Veraset ilamı nedir araştırmasında miras hukuku kaynaklarından da yararlanabilirsiniz. Noterden veraset ilamı nasıl alınır ya da bu belge nasıl çıkar soruları insanların merak ettiği konular arasındadır. Veraset ilamı ücreti ne kadar sorusunu araştırdığınızda da ücretin her yıl güncellendiği dikkat çeker. Ölümden sonra veraset ilamı süresi nedir sorusu konunun derinliklerine indiğinizde karşınıza çıkacak bir sorudur. Veraset ilamı dilekçe örneği yazımızın devamında.

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı, mirasçılık belgesi olarak da ifade edilen ve noterden alınan bir belgedir. Bu belge ile mahkeme önünde yasal mirasçı olduğunuzu ispatlayabilirsiniz. Noterden veraset ilamı alınabilmesi için ilgili kişi ile kan bağının bulunması gerekir. Aksi halde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak da mahkeme yolu ile veraset ilamı çıkarılması gerekebilir.

Noterden Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamı noterden alınır notere veraset ilamı dilekçesi ya da vekâletname ile başvuru yapılır. Noter tarafından verilecek başvuru formunun da doldurulup notere ibraz edilmesi istenebilir. Bu belgenin alınabilmesi için mirasçılık talebinde bulunan ile miras bırakan arasında bir soy bağının bulunması gerekir.

Veraset İlamı Nasıl Çıkar?

Bir mirastan hangi mirasçının ne kadar pay alacağı veraset ilamında belirtilir. Noterden çıkarılan bu belgede herhangi bir süre kısıtlaması yoktur. Fakat veraset ve intikal vergilerinin ödenmesi için belli bir süre içinde alınmış veraset ilamı gerekliliği vardır.

Veraset ilamı alma ücreti de toplumda merak edilen bir konudur. Noterden veraset ilamı alırken iki kişi için belirlenen noter ücreti 2023 yılı için 680 TL'dir. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden veraset ilamı almak için de mahkemeye 878,20 TL harç ücreti ödemeniz gerekir. Söz konusu ücret her yıl güncellenir. Bu kapsamda her yıl başında güncel ücretleri takip etmenizde fayda vardır.