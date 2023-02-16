Veraset ve İntikal Vergisi Nedir? E-Devlet Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Mirasçıları yakından ilgilendiren veraset ve intikal vergisi hesaplama nedir diyenler olabilir. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nasıl alınır ve doldurulur diye merak edenlerin, öncelikle bazı belgeleri tamamlaması gerekir. Veraset intikal vergisi nedir diye soranlar, bunun ölen kişinin ardında bıraktığı mirasa sahip olmak için ödenmesi gereken bir vergi olduğunu bilmelidir. Veraset ve intikal vergisi nereye ödenir? Hangi evraklar gerekir?

Veraset İntikal Vergisi Nedir?

Miras Hukuku ile ilgili olan veraset ve intikal vergisi, ölen veya gaip olan bir kişinin mirasını almak isteyen hak sahiplerinin ödemekle yükümlü oldukları zorunlu bir vergi türüdür. Söz konusu vergiyi vermek zorunda olanlar sadece yasal hak sahipleri değil, aynı zamanda atanmış mirasçılardır. Miras Hukuku'na göre miras bırakan kişi muris, hak sahipleri mirasçı ve bırakılan mal varlığı ise murisin terekesidir. Vefat eden kişinin mallarının hak sahiplerine devredilebilmesi için birtakım resmi prosedürlerin uygulanması zorunlu kılınmıştır. Bu yüzden her mirasçının bazı belgeleri toplaması gerekir. Bunlar ise şu şekildedir:

1.Veraset ilamı diğer adıyla mirasçılık belgesi

2.Vasiyetname veya miras mukavelenamesi

3.Borç veya diğer masraflar varsa, bunları kanıtlayan belgeler

4.Gelir tablosu ve ticari bilanço

5.Taşınmaz malların tapularının fotokopisi ile belediyeden alınan taşınmazların emlak vergisi için asıl değerini sunan belgeler

6.Araç ve diğer menkullere ait tescil belgelerinin fotokopisi

Yukarıdaki bahsi geçen tüm belgeler tamamlandıktan sonra beyanname için vergi dairesinden veya e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesinden başvuru yapılmalıdır.

Veraset İntikal Vergisi Başvuruları Ne Zaman Yapılmalıdır?

Bir kişi, ülkemizde vefat ettikten sonraki 4 ay içinde hak sahiplerinin miras için başvuruda bulunmaları gerekir. Murisin vefatı burada gerçekleşmiş, ancak mirasçı yurt dışında ise bu süre 6 aya çıkar. Tam tersine ölüm yurt dışında olmuş, fakat hak sahipleri burada ise yine en fazla 6 ay içinde başvuru yapılmalıdır. Hem muris hem de mirasçı yurt dışında ise 4 ay, vefat yabancı bir ülkede, ancak mükellef farklı bir ülkede ise 8 aylık bir süre içinde yapılabilir. Gaip olma durumu söz konusu ise bu süre 1 aydır.

Veraset ve intikal vergisi hesaplanırken dikkate alınan en önemli husus, ivazlı (bedelli devir) ve ivazsız (bedelsiz devir) oluşlarıdır. Bundan dolayı ivazsız intikallerde oranlar daha yüksektir.