Veresiye borçlarını belediye ödedi

Kestel Belediyesi, bakkallardaki ve okul kantinlerindeki veresiyeler ile elektrik ve su borcu olan vatandaşların fatura borçlarını ödedi. Bin ihtiyaç sahibi aileye erzak kolisi desteğinde bulunan Kestel Belediyesi, bu ramazan ayında da 2 milyon 807 bin liralık sosyal yardım projesiyle gönüllere dokunmuş oldu. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Geçtiğimiz 3 yıl da olduğu gibi bu yılda ramazan ayını sosyal yardım ayı olarak ilan ettik. Bin ihtiyaç sahibi ailemize 1 milyon TL değerinde erzak kolisi ulaştırdık. Herkesin tok, herkesin mutlu olduğu bir Kestel için çalışıyoruz ve çalışacağız" dedi. İHA