Haberler Yaşam Haberleri Vergi denetiminde dijital dönüşüm: İŞKUR teşvikleri masaya yatırıldı!
Giriş Tarihi: 18.05.2026 12:27

ADANA Sanayi Odası (ADASO) ve Adana Bilişimci İş İnsanları Derneği (ABİAD) iş birliğiyle düzenlenen "Vergi Denetiminde Dijital Dönüşüm ve İŞKUR İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı" iş dünyası temsilcileri yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda; vergi denetim süreçlerinde devreye alınan yeni dijital uygulamalar, yapay zeka destekli denetim mekanizmaları, artan cezai yaptırımlar ve işletmelerin rekabet gücünü artıracak İŞKUR istihdam destekleri detaylı bir şekilde ele alındı.

MURAT KARAMAN
Adana Sanayi Odası Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Adana Defterdarı Ahmet Balıkcı, Vergi Denetim Kurulu Adana Denetim Daire Başkanı Mesut Kesmen, Çalışma ve İş Kurumu İl MüdürüAhmet Karaveli, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Vergi Denetim Kurulu Adana Denetim Daire Başkan Yardımcısı Melih Akcan,Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Levent Deniz, ABİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fenil Yavuz, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Ergin Koluman'ın yanı sıra iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

'EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ DE İSTİHDAMDIR'

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, küresel ölçekte büyük bir teknolojik devrim yaşandığına dikkat çekerek sanayicilerin ve iş insanlarının bu dönüşüme öncülük etmesi gerektiğini belirtti. Başkan Kıvanç, "Artık sadece üretim bantlarımızda değil, mali süreçlerimizde ve kamu ile olan ilişkilerimizde de dijitalleşme bir tercih değil, zorunluluktur. Teknolojinin getirdiği şeffaflık ve hız, iş süreçlerimizi kolaylaştırırken bizlere yeni sorumluluklar yüklüyor. Ekonomik sürdürülebilirliğin en temel taşlarından biri de istihdamdır. İŞKUR tarafından sağlanan güncel teşvikler, işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak adına hayati öneme sahip. Uzmanlardan alınacak bilgiler, işletmelerimizin gelecekteki yol haritası için birer mihenk taşı olacaktır." şeklinde konuştu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
