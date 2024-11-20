Haberler Yaşam Haberleri Vertigo Hangi Bölüm Bakar? Vertigo İçin Hangi Doktora Gidilir?
Giriş Tarihi: 20.11.2024 16:06 Son Güncelleme: 20.11.2024 16:06

Vertigo Hangi Bölüm Bakar? Vertigo İçin Hangi Doktora Gidilir?

Baş dönmesi, denge bozukluğu gibi semptomlara neden olan rahatsızlık, vertigo olarak bilinir. Genellikle iç kulak ve beyindeki denge ile ilgili problemlerden meydana gelir. Başın hızlı hareket ettirilmesi ile iç kulaktaki kristallerin yerinden oynaması, kısa süreli fakat şiddetli bir baş dönmesine neden olur. Bir tür denge bozukluğu olan bu rahatsızlığa sahip hastalar, vertigo hangi bölüm bakar ve vertigo için hangi doktora gidilir gibi soruların yanıtlarını oldukça önemser.

Vertigo Hangi Bölüm Bakar? Vertigo İçin Hangi Doktora Gidilir?

Şiddetli baş dönmesi, denge kaybı ve mide bulantısı gibi semptomlara neden olan vertigo, günlük yaşamı alt üst edebilen bir rahatsızlıktır ve toplumda oldukça sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer alır. Hastalığın altında yatan sebeplerin araştırılması ve uygun tedavi seçeneklerinin uygulanması gerekir. Bu nedenle vertigo hangi bölüm bakar, vertigo için hangi doktora gidilir gibi soruların yanıtlarının bilinmesi önemlidir.


Vertigo Hangi Bölüm Bakar?


Beyindeki denge ile ilgili sorunlardan kaynaklanan bir durum olduğu için genellikle KBB yani kulak, burun, boğaz bölümüne ya da nöroloji bölümüne gidilir. İç kulak ile ilgili sorunlar KBB uzmanlarınca teşhis edilir, beyindeki nörolojik sorunlar ise nöroloji uzmanlarınca değerlendirilir.


Vertigo İçin Hangi Doktora Gidilir?


Vertigo semptomları yaşayan hastaların öncelikle aile hekimine ya da sağlık hizmeti sunucusuna gitmesi gerekir. Ardından gerekli durumlarda KBB ya da nöroloji uzmanlarına gidilmelidir. Uzmanlar, semptomlara dayanarak doğru tanı koyarak uygun tedaviyi önerecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vertigo Hangi Bölüm Bakar? Vertigo İçin Hangi Doktora Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA