Vertigo Hangi Bölüm Bakar? Vertigo İçin Hangi Doktora Gidilir?

Şiddetli baş dönmesi, denge kaybı ve mide bulantısı gibi semptomlara neden olan vertigo, günlük yaşamı alt üst edebilen bir rahatsızlıktır ve toplumda oldukça sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer alır. Hastalığın altında yatan sebeplerin araştırılması ve uygun tedavi seçeneklerinin uygulanması gerekir. Bu nedenle vertigo hangi bölüm bakar, vertigo için hangi doktora gidilir gibi soruların yanıtlarının bilinmesi önemlidir.



Vertigo Hangi Bölüm Bakar?



Beyindeki denge ile ilgili sorunlardan kaynaklanan bir durum olduğu için genellikle KBB yani kulak, burun, boğaz bölümüne ya da nöroloji bölümüne gidilir. İç kulak ile ilgili sorunlar KBB uzmanlarınca teşhis edilir, beyindeki nörolojik sorunlar ise nöroloji uzmanlarınca değerlendirilir.



Vertigo İçin Hangi Doktora Gidilir?



Vertigo semptomları yaşayan hastaların öncelikle aile hekimine ya da sağlık hizmeti sunucusuna gitmesi gerekir. Ardından gerekli durumlarda KBB ya da nöroloji uzmanlarına gidilmelidir. Uzmanlar, semptomlara dayanarak doğru tanı koyarak uygun tedaviyi önerecektir.