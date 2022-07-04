Haberler Yaşam Haberleri Vertigo Nedir? Vertigo Neden Olur Ve Nasıl Geçer, Baş Dönmesine Ne İyi Gelir?
Giriş Tarihi: 4.7.2022 17:55 Son Güncelleme: 4.7.2022 17:55

Vertigo Nedir? Vertigo Neden Olur Ve Nasıl Geçer, Baş Dönmesine Ne İyi Gelir?

Vertigo Nedir? Vertigo Neden Olur Ve Nasıl Geçer, Baş Dönmesine Ne İyi Gelir?

Sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir his olarak açıklanan vertigo, sıklıkla bulantı, kusma ve denge kaybı ile ortaya çıkar. Günümüz hastalıklarından bir tanesi olan vertigo, genellikle baş dönmesi olarak adlandırılmaktadır. Fakat gerçekte her baş dönmesi vertigo olmadığını da hatırlatalım. Vertigo kişinin günlük iş hayatını da etkileyen bir durum olduğu için uzman bir doktor kontrolü kişi için faydalı olacaktır. Vertigo nedir? Sorusunu ele aldık. Vertigo neden olur ve nasıl geçer? İşte vertigo hakkında bilmeniz gerekenler.

Başlıca merkezi sinir sistemi ve iç kulak hastalıklarından dolayı kaynaklanan vertigo, günlük yaşantıyı etkileyen en önemli hastalıklardan biridir. Genellikle Benign paroksizmal pozisyonel vertigo (BPPV) en sık görülen vertigo tipi olarak bilinir. Bu tip vertigoda 15 saniye ya da birkaç dakika kadar süren, genellikle başın hareketini takiben oluşan şiddetli baş dönmesi olur. Bunun yanında başı öne arkaya sallamak veya yatakta dönme sonucu ortaya çıkabilir. Ayrıca bu durum yaşlılarda sıklıkla görülür. Vertigo neden olur ve nasıl geçer? Konu anlatımı hazırladık. Baş dönmesine ne iyi gelir? Diyorsanız işte önerilerimiz…

Vertigo Hastalığı Nedir?

Sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan hisse vertigo denir. Vertigo ne demek? Sorusunun kısa yanıtını bu şekilde açıklayabiliriz. Bulantı, kusma ve denge kaybı başlıca belirtileridir. Vertigonun diğer adı genellikle baş dönmesi olarak bilinir.

Vertigo Neden Olur?

Vertigo genellikle merkezi sinir sistemi ve iç kulak hastalıklarından dolayı kaynaklanır. Vertigo labirentit ve vestibüler nörit denilen iç kulağın iltihaplanması sonucu oluşabilir. Grip, kızamık, kızamıkçık, herpes, kabakulak, çocuk felci, hepatit ve EBV virüsleri vertigoyu tetikleyebilir. Meniere hastalığından dolayı da vertigo görülebilir. Akustik nörinom, beyin damarlarının tıkanması, beyin kanaması sonucu, kafa travması ve boyun yaralanmalarından sonra vertigo ortaya çıkabilir.

Vertigonun ileri düzey belirtileri:

  • Çift görme
  • Konuşma güçlüğü
  • Baş ağrısı
  • Kol ve bacaklarda güçsüzlük
  • Denge kaybı
  • Bilinç kaybı

Vertigoya Ne İyi Gelir?

Vertigo tedavisi için önce altta yatan nedenler ortaya çıkarılır. Eğer orta kulak enfeksiyonu varsa antibiyotiklerin kullanılması tavsiye edilir. Çünkü yapılan araştırmalar kulak iltihabında antibiyotiklerin etkisinin başarılı olduğu görülmüştür. Eğer antibiyotik etkili olmazsa cerrahi tedavi gerekebilir. Menier hastalığında hastalara tuzsuz diyet ve idrar söktürücü ilaçlar önerilmektedir. Vertigonun en çok görülen türü olan Benign paroksizmal pozisyonel vertigoda (BPPV) hastalık bir kaç hafta veya ayda kendiliğinden sonlanır eğer sonlanmazsa uzman bir doktora gitmeniz gerekebilir. Bu durumdaki hastaya hekimler bazı pozisyonel manevralar yapabilirler.

  • Ani baş hareketlerinden kaçınmalı,
  • Bol istirahat etmeli,
  • Bol sıvı tüketmeli,
  • Yüksekte çalışmaktan ve tehlikeli cihaz kullanmaktan kaçınmalı
  • Kafein, tütün ve alkolden uzak durmak gereklidir.

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Vertigo Nedir? Vertigo Neden Olur Ve Nasıl Geçer, Baş Dönmesine Ne İyi Gelir?
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