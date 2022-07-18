Haberler Yaşam Haberleri Veterinerlik taban puanları 2022: Veteriner Fakültesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 12:30

Veterinerlik taban puanları 2022: Veteriner Fakültesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu kapsamda; binlerce katılımcı “Veteriner Fakültesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Veterinerlik taban puanları 2022.

Veterinerlik taban puanları 2022: Veteriner Fakültesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Veteriner Fakültesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Veterinerlik bölümü taban puanları 2022.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2022

2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Veteriner Fakültesi 2018, 2019, 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 47.571
50.000
53.756
53.100		 395,19103
455,21295
414,49339
398,54946
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 165+5
165+5
165+5
165+5		 170
170
170
170		 55.676
58.900
68.330
70.100		 385,72823
444,93616
395,38481
374,98133
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Veterinerlik SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 62.947
64.800
68.840
76.000		 377,89658
438,28158
394,78577
367,66941
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 110+3
110+3
110+3
125+4		 113
113
113
129		 63.674
68.300
76.317
85.000		 377,15584
434,28532
385,76600
357,38021
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 70.255
76.700
85.223
93.600		 370,33790
424,58494
375,58784
348,26714
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Veterinerlik SAY 75+2
75+2
75+2
75+2		 77
77
77
77		 73.364
79.800
90.158
101.000		 367,29232
421,12309
370,35668
340,74662
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 80.878
86.500
98.557
102.000		 359,96478
413,79198
361,90478
339,89655

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Veterinerlik SAY 150+4
155+4
155+4
155+4		 154
159
159
159		 83.068
92.700
106.068
112.000		 357,86661
407,18825
354,83476
331,18699
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Veterinerlik SAY 90+3
80+2
80+2
80+2		 93
82
82
82		 92.918
97.800
109.362
117.000		 349,13309
401,93257
351,80410
327,29911
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Veterinerlik
(Kiraz)		 SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 95.955
96.500
104.060
 346,58050
403,25455
356,68023
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2
50+2
50+2
40+1		 62
52
52
41		 96.173
102.000
115.784
122.000		 346,40504
396,89793
346,21664
323,71166
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 97.238
101.000
109.148
114.000		 345,48926
397,69836
352,00318
329,89364
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 100.730
108.000
121.697
131.000		 342,59889
391,35698
341,35269
316,96717
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet) Veterinerlik SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 101.414
107.000
120.794
123.000		 342,01595
392,24590
342,06260
322,28845
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 104.861
112.000
127.734
135.000		 339,13062
387,01490
336,74793
314,26995
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Veterinerlik SAY 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 111.073
118.000
134.165
140.000		 334,14380
381,90208
331,94149
310,50339
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 50+2
40+1
40+1
30+1		 52
41
41
31		 112.667
117.000
133.450
138.000		 332,85590
382,51037
332,46544
311,99310
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Veterinerlik SAY 90+3
90+3
90+3
65+2		 93
93
93
67		 114.368
123.000
141.386
142.000		 331,58155
377,91271
326,94385
309,27983
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Veterinerlik
(Burslu)		 SAY 7+0
5+0
3+0
1+0		 7
5
3
1		 115.780
126.000
130.111
123.000		 330,51915
375,38729
334,90615
322,91212
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 116.447
129.000
146.360
150.000		 329,99740
372,76914
323,67271
304,35392
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 65+2
60+2
60+2
60+2		 67
62
62
62		 119.191
127.000
144.182
147.000		 328,02100
374,17224
325,09455
306,46645
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Veterinerlik SAY 120+3
120+3
120+3
135+4		 123
123
123
139		 119.883
130.000
152.038
156.000		 327,51275
371,62823
320,06190
300,82086
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Veterinerlik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
10+0
8+0
6+0		 10
10
8
6		 120.539
145.000
159.030
150.000		 327,04536
359,60534
315,80734
304,34870
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 50+2
50+2
50+2
30+1		 52
52
52
31		 121.097
129.000
141.533
144.000		 326,60589
372,15120
326,84165
307,92486
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Veterinerlik
(Ereğli)		 SAY 50+2
60+2

 52
62

 121.852
133.000

 326,06912
368,83580
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 129.516
143.000
163.875
 320,71692
361,04356
313,03252
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Veterinerlik SAY 80+2
80+2
80+2
75+2		 82
82
82
77		 134.320
148.000
166.504
168.000		 317,45607
357,35905
311,56005
294,24771
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 136.095
150.000
169.604
176.000		 316,30260
356,16136
309,86204
290,16506
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Veterinerlik SAY 80+2
80+2
80+2
65+2		 82
82
82
67		 138.791
154.000
172.808
171.000		 314,55160
353,32332
308,16803
292,59198
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet) Veterinerlik SAY 100+3
100+3
100+3
105+3		 103
103
103
108		 146.142
160.000
181.282
185.000		 310,02625
348,80416
303,72874
285,63454
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 149.807
169.000
186.050
193.000		 307,79971
343,00211
301,44166
281,99157
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 157.005
180.000
196.819
202.000		 303,68253
336,03595
296,38119
278,40373
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Veterinerlik
(%50 İndirimli)		 SAY 38+0
25+0

 38
25

 199.258
225.000

 282,55920
312,60534
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Veterinerlik SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 205.768
229.000
236.078
250.000		 279,71585
310,77913
280,50039
261,39564
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Veterinerlik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 60+0
50+0
47+0
30+0		 60
50
47
30		 266.144
298.000
339.384
346.000		 257,66588
283,65686
250,87465
237,96970
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet) Veterinerlik
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0


Dolmadı


 Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0


Dolmadı


 Dolmadı
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Veterinerlik taban puanları 2022: Veteriner Fakültesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?
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