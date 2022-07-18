Veterinerlik taban puanları 2022: Veteriner Fakültesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Veteriner Fakültesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Veterinerlik bölümü taban puanları 2022.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…
Veteriner Fakültesi 2018, 2019, 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|47.571
50.000
53.756
53.100
|395,19103
455,21295
414,49339
398,54946
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|165+5
165+5
165+5
165+5
|170
170
170
170
|55.676
58.900
68.330
70.100
|385,72823
444,93616
395,38481
374,98133
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|62.947
64.800
68.840
76.000
|377,89658
438,28158
394,78577
367,66941
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|110+3
110+3
110+3
125+4
|113
113
113
129
|63.674
68.300
76.317
85.000
|377,15584
434,28532
385,76600
357,38021
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|70.255
76.700
85.223
93.600
|370,33790
424,58494
375,58784
348,26714
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|75+2
75+2
75+2
75+2
|77
77
77
77
|73.364
79.800
90.158
101.000
|367,29232
421,12309
370,35668
340,74662
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|80.878
86.500
98.557
102.000
|359,96478
413,79198
361,90478
339,89655
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|150+4
155+4
155+4
155+4
|154
159
159
159
|83.068
92.700
106.068
112.000
|357,86661
407,18825
354,83476
331,18699
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|92.918
97.800
109.362
117.000
|349,13309
401,93257
351,80410
327,29911
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Veterinerlik
(Kiraz)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|95.955
96.500
104.060
—
|346,58050
403,25455
356,68023
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
50+2
50+2
40+1
|62
52
52
41
|96.173
102.000
115.784
122.000
|346,40504
396,89793
346,21664
323,71166
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|97.238
101.000
109.148
114.000
|345,48926
397,69836
352,00318
329,89364
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|100.730
108.000
121.697
131.000
|342,59889
391,35698
341,35269
316,96717
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|101.414
107.000
120.794
123.000
|342,01595
392,24590
342,06260
322,28845
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|104.861
112.000
127.734
135.000
|339,13062
387,01490
336,74793
314,26995
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|111.073
118.000
134.165
140.000
|334,14380
381,90208
331,94149
310,50339
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|50+2
40+1
40+1
30+1
|52
41
41
31
|112.667
117.000
133.450
138.000
|332,85590
382,51037
332,46544
311,99310
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|90+3
90+3
90+3
65+2
|93
93
93
67
|114.368
123.000
141.386
142.000
|331,58155
377,91271
326,94385
309,27983
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Veterinerlik
(Burslu)
|SAY
|7+0
5+0
3+0
1+0
|7
5
3
1
|115.780
126.000
130.111
123.000
|330,51915
375,38729
334,90615
322,91212
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|116.447
129.000
146.360
150.000
|329,99740
372,76914
323,67271
304,35392
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|65+2
60+2
60+2
60+2
|67
62
62
62
|119.191
127.000
144.182
147.000
|328,02100
374,17224
325,09455
306,46645
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|120+3
120+3
120+3
135+4
|123
123
123
139
|119.883
130.000
152.038
156.000
|327,51275
371,62823
320,06190
300,82086
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Veterinerlik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
10+0
8+0
6+0
|10
10
8
6
|120.539
145.000
159.030
150.000
|327,04536
359,60534
315,80734
304,34870
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|50+2
50+2
50+2
30+1
|52
52
52
31
|121.097
129.000
141.533
144.000
|326,60589
372,15120
326,84165
307,92486
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Veterinerlik
(Ereğli)
|SAY
|50+2
60+2
—
—
|52
62
—
—
|121.852
133.000
—
—
|326,06912
368,83580
—
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|129.516
143.000
163.875
—
|320,71692
361,04356
313,03252
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|80+2
80+2
80+2
75+2
|82
82
82
77
|134.320
148.000
166.504
168.000
|317,45607
357,35905
311,56005
294,24771
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|136.095
150.000
169.604
176.000
|316,30260
356,16136
309,86204
290,16506
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|80+2
80+2
80+2
65+2
|82
82
82
67
|138.791
154.000
172.808
171.000
|314,55160
353,32332
308,16803
292,59198
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|100+3
100+3
100+3
105+3
|103
103
103
108
|146.142
160.000
181.282
185.000
|310,02625
348,80416
303,72874
285,63454
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|149.807
169.000
186.050
193.000
|307,79971
343,00211
301,44166
281,99157
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|157.005
180.000
196.819
202.000
|303,68253
336,03595
296,38119
278,40373
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Veterinerlik
(%50 İndirimli)
|SAY
|38+0
25+0
—
—
|38
25
—
—
|199.258
225.000
—
—
|282,55920
312,60534
—
—
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
|Veterinerlik
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|205.768
229.000
236.078
250.000
|279,71585
310,77913
280,50039
261,39564
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Veterinerlik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|60+0
50+0
47+0
30+0
|60
50
47
30
|266.144
298.000
339.384
346.000
|257,66588
283,65686
250,87465
237,96970
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet)
|Veterinerlik
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—