Veysel Bilen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da bir haftadır kayıp olarak aranan otizmli 11 yaşındaki Veysel Bilen'in cansız bedeni, dün evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki atık su arıtma tesisi kanalında bulundu. Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinde ilk değerlendirmelere göre, darp ya da istismara ilişkin bulgulara rastlanılmadığı öğrenildi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen küçük Veysel'in cenazesi, bugün Akçakiraz Belde Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları hâkim oldu. Kılınan cenaze namazının ardından Veysel Bilen, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.