Vezirköprü Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Samsun Vezirköprü Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Vezirköprü, Samsun ilinin önemli ilçelerinden biridir. Söz konusu ilçe, yerli ve yabancı turist açısından önemli olmasının yanı sıra ulaşımın da son derece pratik olduğu bir merkezdir. Turistik merkezlerle ilgili merak edilen bilgilerin başında burada müze kartın geçerli olup olmadığıdır. Öncelikle Vezirköprü Kanyonu nerede ve nasıl gidilir sorusunun cevabı bilinmelidir. Ayrıca Vezirköprü Kanyonu giriş ücreti ne kadar ve müzekart geçiyor mu konuları da yol gösterici olacaktır.

Vezirköprü Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Vezirköprü Kanyonu, doğa ile iç içe olmak isteyenler için olağanüstü avantajları bünyesinde barındıran bir yerdir. Her yıl binlerce turist söz konusu güzelliği ziyaret etmektedir. Kanyon, fotoğraf çekmek isteyenlerin de ilgi odağı bir yerdir.

Vezirköprü Kanyonu, doğal güzelliğinin yanı sıra ulaşım kolaylığı ile de bilinir. Kanyon, Samsun ilinin Vezirköprü ilçesine bağlı olan Kuruçay Köyü sınırları içindedir. Kanyonu ziyaret etmek için kendi özel aracınızı kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Çünkü kanyona giden toplu ulaşım aracı yoktur. Vezirköprü ilçesine geldiğinizde kanyon tabelalarını takip ederek buraya ulaşabilirsiniz.

Samsun Vezirköprü Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar?

Samsun Vezirköprü Kanyonunu ziyaret etmek istiyorsanız giriş esnasında belli bir ücret ödemeniz gerekir. Bu ücret 2023 yılı için 7 TL olarak belirlenmiştir. Seyir yerine giriş için müze kart kabul edilmiyor.

Kanyon bölgesinde kamp işletmesi de bulunmaktadır. Çadır ve karavan için belirlenen ücretleri de buradaki işletmeye ödemeniz gerekir.