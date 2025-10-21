VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, şartları neler?

Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla her yıl düzenli olarak verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları için başvurular başladı. 21 Ekim 2025 itibarıyla başlayan VGM üniversite burs başvuruları, internet üzerinden yapılabiliyor. Binlerce öğrenci, "VGM burs başvuru ekranı nerede, başvurular ne zamana kadar sürecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte adım adım VGM burs başvurusu yapma rehberi ve merak edilen tüm detaylar…