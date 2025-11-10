VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI BEKLENİYOR! Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar heyecanlı bir süreçten geçiyor. 21-31 Ekim tarihleri arasında başvuruları tamamlanan VGM Yükseköğrenim Bursu için öğrenciler, sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. Geçmiş dönemlerde Ortaöğrenim burs başvuru sonuçları, başvuruların sona ermesinin ardından yaklaşık 15 gün içinde duyurulmuştu. Peki, bu yıl VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmî olarak duyurulmadı. Geçmiş yıllarda Ortaöğrenim burs başvuru sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından yaklaşık 15 gün içinde açıklanmıştı. Bu doğrultuda, VGM Yükseköğrenim burs sonuçlarının da benzer bir takvimle, 15 Kasım civarında ilan edilmesi bekleniyor.
SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, resmi internet sitesinde yer alan "Sonuçlar" linki üzerinden sorgulanabiliyor. Açılan sayfada adayların T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini doğru bir şekilde girmesi yeterli oluyor. Bu bilgilerin girilmesinin ardından başvuru sonucu ekranda görüntülenebiliyor.