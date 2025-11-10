VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI BEKLENİYOR! Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmî olarak duyurulmadı. Geçmiş yıllarda Ortaöğrenim burs başvuru sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından yaklaşık 15 gün içinde açıklanmıştı. Bu doğrultuda, VGM Yükseköğrenim burs sonuçlarının da benzer bir takvimle, 15 Kasım civarında ilan edilmesi bekleniyor.