Haberler Yaşam Haberleri VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI BEKLENİYOR! Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.11.2025 16:15

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI BEKLENİYOR! Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2025-2026 eğitim yılı burs başvuruları 21-31 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından öğrenciler ve veliler, burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ve öğrenciler burs durumlarını hangi tarihte öğrenebilecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI BEKLENİYOR! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar heyecanlı bir süreçten geçiyor. 21-31 Ekim tarihleri arasında başvuruları tamamlanan VGM Yükseköğrenim Bursu için öğrenciler, sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. Geçmiş dönemlerde Ortaöğrenim burs başvuru sonuçları, başvuruların sona ermesinin ardından yaklaşık 15 gün içinde duyurulmuştu. Peki, bu yıl VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmî olarak duyurulmadı. Geçmiş yıllarda Ortaöğrenim burs başvuru sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından yaklaşık 15 gün içinde açıklanmıştı. Bu doğrultuda, VGM Yükseköğrenim burs sonuçlarının da benzer bir takvimle, 15 Kasım civarında ilan edilmesi bekleniyor.

SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, resmi internet sitesinde yer alan "Sonuçlar" linki üzerinden sorgulanabiliyor. Açılan sayfada adayların T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini doğru bir şekilde girmesi yeterli oluyor. Bu bilgilerin girilmesinin ardından başvuru sonucu ekranda görüntülenebiliyor.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI BEKLENİYOR! Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz