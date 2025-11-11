Haberler Yaşam Haberleri VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARINA GERİ SAYIM: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2025-2026 eğitim yılı burs başvuruları, 21-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler, burs sonuçlarının açıklanacağı günü merak etmeye başladı. Peki, Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar…

VGM burs başvuru sonuçları için öğrenciler ve veliler sabırsız bekleyişini sürdürüyor. 21-31 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan VGM Yükseköğrenim Bursu adayları, sonuçların açıklanacağı günü merak ediyor. Ortaöğrenim burs sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından 15 gün içinde erişime açılmıştı. Peki, VGM Yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte detaylar…

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs sonuçları için henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Ortaöğrenim bursları, başvurudan 15 gün sonra açıklanmıştı. Yükseköğrenim burs sonuçlarının da 15 Kasım civarında duyurulması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları resmi site üzerinde yer alan sonuç linkine tıkladıktan sonra çıkan ekranda TC kimlik numarası Adı, Soyadı, Baba Adı ve Doğum Tarihi girildikten sonra sorgulanabilecek.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

