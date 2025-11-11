VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARINA GERİ SAYIM: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

VGM burs başvuru sonuçları için öğrenciler ve veliler sabırsız bekleyişini sürdürüyor. 21-31 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan VGM Yükseköğrenim Bursu adayları, sonuçların açıklanacağı günü merak ediyor. Ortaöğrenim burs sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından 15 gün içinde erişime açılmıştı. Peki, VGM Yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte detaylar…