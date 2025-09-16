VGM BURS BAŞVURU TARİHİ 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

VGM burs başvuruları, milyonlarca öğrencinin gündeminde. Okullar bu yıl 8 Eylül'de açılacak ve öğrenciler, ortaöğrenim ile yükseköğrenim burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Başvuru süreci, değerlendirme ve ödemeler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yönetmeliği ile Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği çerçevesinde yürütülecek. Peki, VGM burs başvuruları hangi tarihte başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…