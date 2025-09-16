Haberler Yaşam Haberleri VGM BURS BAŞVURU TARİHİ 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2025-2026 eğitim yılı burs başvuruları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Maddi destek almak isteyenler, VGM’nin duyurularını yakından takip ediyor. Üniversite öğrencilerine 8 ay sürecek burs ödemesi yapılacak. Ayrıca, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için “Ortaöğrenim Eğitim Yardımı”, üniversite öğrencileri için ise “Yükseköğrenim Bursu” başvuruları ayrı ayrı alınacak. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir?

VGM burs başvuruları, milyonlarca öğrencinin gündeminde. Okullar bu yıl 8 Eylül'de açılacak ve öğrenciler, ortaöğrenim ile yükseköğrenim burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Başvuru süreci, değerlendirme ve ödemeler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yönetmeliği ile Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği çerçevesinde yürütülecek. Peki, VGM burs başvuruları hangi tarihte başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ortaöğrenim burs başvuruları (ilkokul, ortaokul ve lise) 1–15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğrenim bursu ve yabancı uyruklu öğrenci bursu başvuru tarihleri ise henüz açıklanmadı; bu tarihler 2025 YKS ve DGS ek yerleştirme takvimine göre belirlenecek.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

