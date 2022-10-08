VGM burs başvuruları için tarih açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan VGM burs başvuru tarihleri ile birlikte işlemler kurumun internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Öte yandan, kurum tarafından konu ile ilgili önemli bir açıklama da yapıldı. Peki; VGM başvuruları ne zaman başlıyor ve işlemler nasıl yapılır? İşte VGM burs başvuru tarihleri 2022-2023.

DİKKAT!

Geçtiğimiz eğitim yıllarında sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.