VGM BURS BAŞVURULARI 2025-2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı mı, ne zaman ve şartları neler?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde, öğrenciler ve veliler Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurularını yakından takip ediyor. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin eğitimine katkı sağlayan VGM bursları, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencileri için önemli bir maddi destek imkânı sunuyor. Karşılıksız olarak verilen bu burslar, eğitim giderlerini karşılamada öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. Peki, 2025-2026 dönemi VGM burs başvuruları için tarihler belli oldu mu? Başvurular ne zaman başlayacak ve hangi dönemlerde alınacak?