VGM BURS BAŞVURULARI 2025-2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı mı, ne zaman ve şartları neler?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde, öğrenciler ve veliler Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurularını yakından takip ediyor. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin eğitimine katkı sağlayan VGM bursları, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencileri için önemli bir maddi destek imkânı sunuyor. Karşılıksız olarak verilen bu burslar, eğitim giderlerini karşılamada öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. Peki, 2025-2026 dönemi VGM burs başvuruları için tarihler belli oldu mu? Başvurular ne zaman başlayacak ve hangi dönemlerde alınacak?
2025-2026 VGM Burs Başvuru Tarihleri Açıklandı mı?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) ve yükseköğrenim (ön lisans, lisans) burs başvurularıyla ilgili bilgilendirme yaptı.
VGM açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
"2025-2026 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başlamıştır. Ortaöğrenim burs başvuruları için tarihler belirlenmiş olup, yükseköğrenim burs başvuru tarihleri 2025 YKS ve DGS ek yerleştirme takvimine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde bu sayfada duyurulacaktır."