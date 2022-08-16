Eğitim gören ihtiyaç sahibi ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen VGM bursu başvuru tarihleri ve şartları hakkında resmi açıklamalar bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen bursun başvuruları geçtiğimiz sene Ekim ve Kasım aylarında alınmıştı. Peki; VGM burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 VGM burs başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu?