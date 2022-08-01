Yeni eğitim öğretim yılı için VGM burs başvurusu tarihleri ile ücreti merak ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyenler bu nedenle "VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2022-2023 VGM bursu ne kadar olacak, kaç TL?" sorularına yanıt ararken geçtiğimiz sene ortaöğretim burs başvuruları Ekim ayında, yükseköğrenim burs başvuruları ise Kasım ayında alınmıştı. Peki; VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte güncel bilgiler.