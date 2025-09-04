VGM BURS BAŞVURUSU 2025-2026 || Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler?

VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağı, milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında. MEB takvimine göre okullar bu yıl 8 Eylül'de açılacak. Yeni eğitim yılı öncesinde, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik VGM burs başvurularına dair beklentiler artıyor. Başvurular, değerlendirme ve burs ödemeleri Vakıflar Yönetmeliği ile Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte detaylar