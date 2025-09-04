VGM BURS BAŞVURUSU 2025-2026 || Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler?

VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağı, milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında. MEB takvimine göre okullar bu yıl 8 Eylül'de açılacak. Yeni eğitim yılı öncesinde, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik VGM burs başvurularına dair beklentiler artıyor. Başvurular, değerlendirme ve burs ödemeleri Vakıflar Yönetmeliği ile Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte detaylar
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim yılı için ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihlerini henüz açıklamadı.
Geçen yıl, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin burs başvuruları 1-15 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılmıştı.
Üniversite öğrencilerinin burs başvuruları ise 21-31 Ekim 2024 arasında alınmıştı.
Bu yıl da burs başvurularının büyük ihtimalle Ekim ayının başlarında başlayacağı tahmin ediliyor. Resmi duyuru geldiğinde yer vereceğiz.
2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.