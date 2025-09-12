Haberler Yaşam Haberleri VGM BURS BAŞVURUSU 2025-2026: VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, başvuru koşulları neler?
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) 2025-2026 eğitim yılı burs başvuruları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Yeni dönemde maddi destek almak isteyen öğrenciler, VGM’nin burs ilanını yakından takip ediyor. Üniversite öğrencilerine 8 ay boyunca ödeme yapılacak olan burs desteğinin yanı sıra; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için “Ortaöğrenim Eğitim Yardımı”, üniversite öğrencileri için ise “Yükseköğrenim Bursu” başvuruları ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Peki, VGM burs başvuruları hangi tarihte başlayacak, başvuru koşulları neler olacak ve başvurular nasıl yapılacak?

VGM burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar bu yıl 8 Eylül'de açılacak. Eğitim-öğretim dönemi öncesinde hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim öğrencileri için VGM burs başvurularına dair beklentiler giderek artıyor. Başvuru süreci, değerlendirme aşaması ve burs ödemeleri ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yönetmeliği ile Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği esaslarına göre yürütülecek. Peki, VGM burs başvuruları hangi tarihte başlayacak, başvurular nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar…

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM ortaöğrenim bursu (İlkokul/ortaokul/lise) 1 - 15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğrenim bursu ve Yabancı uyruklu öğrenci bursu için tarihler ise henüz belirlenmedi. 2025 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

