VGM BURS BAŞVURUSU 2025-2026: VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, başvuru koşulları neler?

VGM burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar bu yıl 8 Eylül'de açılacak. Eğitim-öğretim dönemi öncesinde hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim öğrencileri için VGM burs başvurularına dair beklentiler giderek artıyor. Başvuru süreci, değerlendirme aşaması ve burs ödemeleri ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yönetmeliği ile Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği esaslarına göre yürütülecek. Peki, VGM burs başvuruları hangi tarihte başlayacak, başvurular nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar…