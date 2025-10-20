VGM BURS SONUÇLARI BEKLENİYOR! VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs desteği sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin bitmesiyle birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Binlerce öğrenci, burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için sonuç açıklama tarihini bekliyor. Peki, VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2025 VGM burs sonuçları hakkında merak edilenler ve sorgulama ekranı bilgileri…