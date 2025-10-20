VGM BURS SONUÇLARI BEKLENİYOR! VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs desteği sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin bitmesiyle birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Binlerce öğrenci, burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için sonuç açıklama tarihini bekliyor. Peki, VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2025 VGM burs sonuçları hakkında merak edilenler ve sorgulama ekranı bilgileri…
2025-2026 VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2025-2026 eğitim yılı ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Ancak sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
VGM'nin resmi internet sitesinde, "Başvuru değerlendirme süreci devam etmektedir." ifadesi yer alıyor.
Önceki yıllardaki takvime bakıldığında, VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının Kasım ayının son haftası ile Aralık ayının ilk haftası arasında açıklanması bekleniyor.
Sonuçlara dair resmi duyurular, www.vgm.gov.tr adresi üzerinden paylaşılacak.
2025-2026 VGM BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim döneminde 9 ay süreyle (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) eğitim yardımı ödenmektedir.
Burs ödemeleri, öğrencilerin okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla yapılır. Öğrencilerin burs alma süresi boyunca tüm işlemler ve takipler ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
2025-2026 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Geçtiğimiz eğitim yılında VGM tarafından ödenen burs miktarları şu şekildeydi:
Ortaöğrenim bursu: Aylık 1.250 TL
Yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL
Yabancı uyruklu yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL
2025-2026 eğitim öğretim yılında ise VGM ortaöğrenim burs ücretlerinde artış yapılması bekleniyor. Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenerek detaylar paylaşılacaktır.