Haberler Yaşam Haberleri VGM BURS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.11.2025 14:19 Son Güncelleme: 12.11.2025 14:23

VGM BURS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları, başvurularını tamamlayan öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 21-31 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirilmesinin ardından burs ödemeleri hesaplara aktarılacak. Ortaöğretim bursundan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler ile VGM’den muhtaç aylığı alanlar faydalanamayacak. Burs kazanan öğrencilerin ilk ödemesi, Ekim ayından itibaren geriye dönük olarak yatırılacak. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek? İşte detaylar…

VGM BURS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları için öğrenciler ve veliler heyecanla bekliyor. 21-31 Ekim tarihleri arasında başvurusu alınan Yükseköğrenim bursu adayları, sonuçların açıklanacağı günü merak ediyor. Ortaöğrenim burs sonuçları başvuruların tamamlanmasının ardından 15 gün içinde erişime açılmıştı. Peki, VGM Yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs sonuçları için henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Ortaöğrenim bursları, başvurudan 15 gün sonra açıklanmıştı. Yükseköğrenim burs sonuçlarının da 15 Kasım civarında duyurulması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları resmi site üzerinde yer alan sonuç linkine tıkladıktan sonra çıkan ekranda TC kimlik numarası Adı, Soyadı, Baba Adı ve Doğum Tarihi girildikten sonra sorgulanabilecek.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
VGM BURS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz