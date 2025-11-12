VGM BURS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvuru sonuçları için öğrenciler ve veliler heyecanla bekliyor. 21-31 Ekim tarihleri arasında başvurusu alınan Yükseköğrenim bursu adayları, sonuçların açıklanacağı günü merak ediyor. Ortaöğrenim burs sonuçları başvuruların tamamlanmasının ardından 15 gün içinde erişime açılmıştı. Peki, VGM Yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs sonuçları için henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Ortaöğrenim bursları, başvurudan 15 gün sonra açıklanmıştı. Yükseköğrenim burs sonuçlarının da 15 Kasım civarında duyurulması bekleniyor.