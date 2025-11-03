VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 lisans VGM burs sonuçları açıklanma tarihi

Vakıflar Genel Müdürlüğü; Ortaöğrenim, Yükseköğrenim ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu olmak üzere üç ayrı kategoride burs imkanı sağlıyor. Geçtiğimiz ay tamamlanan başvuru sürecinin ardından değerlendirmelerin ne zaman tamamlanacağı merak konusu. Bu noktada, başvuruda bulunan öğrenciler VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025-2026 lisans VGM burs sonuçları açıklanma tarihi ve konuyla ilgili merak edilenlerin yanıtı.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçmiş yıllarda yükseköğrenim burs sonuçları Kasım sonu ile Aralık ayının ilk yarısı arasında açıklanmıştı.
2025 yılında da sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
Ancak kesin tarih, VGM'nin resmi duyurusunun ardından netleşecek.
KYK BURSU ALAN VGM BURSU ALABİLİR Mİ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz.
Bu nedenle VGM başvuru sonuçları, KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir.
Ancak KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.
VGM BURSU NE KADAR?
2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılında geçerli olacak miktar ise henüz açıklanmadı.