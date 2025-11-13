VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2025-2026 VGM üniversite burs sonucu sorgulama!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl binlerce öğrenciye verilen burs desteği için sonuç heyecanı sürüyor. 2025-2026 eğitim dönemine ait VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından araştırılıyor. VGM burs başvurusunda bulunan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte VGM burs sonuçları hakkında beklenen açıklama ve detaylar.

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere VGM tarafından burs verilmediğinden, "VGM Burs Başvuru Sonuçları" Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.

Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular VGM internet sitesinde yer alan DUYURULAR alanından yapılacaktır. Bununla birlikte VGM burs sonuçlarının, Aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.