Haberler Yaşam Haberleri VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2025-2026 VGM üniversite burs sonucu sorgulama!
Giriş Tarihi: 13.11.2025 17:49

2025-2026 eğitim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurularını tamamlayan öğrenciler, gözlerini sonuç açıklamasına çevirdi. Üniversite öğrencilerine yönelik maddi destek sağlayan VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, sonuçlar hangi tarihte erişime açılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl binlerce öğrenciye verilen burs desteği için sonuç heyecanı sürüyor. 2025-2026 eğitim dönemine ait VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından araştırılıyor. VGM burs başvurusunda bulunan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte VGM burs sonuçları hakkında beklenen açıklama ve detaylar.

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere VGM tarafından burs verilmediğinden, "VGM Burs Başvuru Sonuçları" Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.

Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular VGM internet sitesinde yer alan DUYURULAR alanından yapılacaktır. Bununla birlikte VGM burs sonuçlarının, Aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

