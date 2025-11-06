Haberler Yaşam Haberleri VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA: 2025-2026 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 6.11.2025 15:09 Son Güncelleme: 6.11.2025 15:10

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları merakla bekleniyor. VGM, belirlenen kontenjan kapsamında birçok öğrenciye 8 ay boyunca, yeni yılda belirlenecek tutar üzerinden aylık burs desteği sağlayacak. 21 Ekim’de başlayan başvuru süreci 31 Ekim’de tamamlandı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

VGM burs başvuru sonuçları öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak burslara çevrildi. VGM, başvuru süreci ve sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin ayrıntıları paylaştı. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilir?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da VGM üniversite burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak.

Sonuçlar açıklandığında VGM'nin resmi sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulacak. Önceki dönem sonuç tarihleri kaynak alındığında VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının kasım sonu – aralık başı aralığında duyurulması bekleniyor.

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız!

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (KYK) Burs Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?

Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.

