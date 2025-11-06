VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA: 2025-2026 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

VGM burs başvuru sonuçları öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak burslara çevrildi. VGM, başvuru süreci ve sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin ayrıntıları paylaştı. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilir?
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da VGM üniversite burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak.
Sonuçlar açıklandığında VGM'nin resmi sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulacak. Önceki dönem sonuç tarihleri kaynak alındığında VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının kasım sonu – aralık başı aralığında duyurulması bekleniyor.
Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.