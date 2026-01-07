VGM ZAMLI BURS ÜCRETLERİ: Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, lise ve üniversite bursları kaç TL oldu?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026 yılı öncesi burs ödemelerine ilişkin merakla beklenen kararı duyurdu.Türkiye genelinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararlandığı karşılıksız burslarda yeni dönemin rakamları netleşti. Yapılan düzenleme, kurumun resmi X hesabı üzerinden kamuoyuna ilan edildi. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, lise ve üniversite bursları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...
VGM BURS MİKTARLARI GÜNCELLENDİ!
2026 yılıyla birlikte öğrencilere verilen burs tutarlarında güncellemeye gidildi. Yapılan açıklamaya göre ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde okuyan 40 bin öğrenciye ödenen aylık burs miktarı artırıldı. Daha önce 1.250 TL olarak verilen destek, Ocak 2026'dan itibaren 1.750 TL olarak uygulanacak. Böylece temel eğitimdeki öğrenciler için burslarda yaklaşık yüzde 33 oranında artış sağlanmış oldu.
AYLIK BURS 4 BİN TL'YE YÜKSELDİ!
Yükseköğrenim öğrencileri için beklenen burs artışı resmileşti. Yapılan son duyuruya göre üniversitelerde eğitimine devam eden 10 bin öğrenciye sağlanan aylık burs desteği yükseltildi. Önceden 3 bin TL olarak ödenen burs, 2026 Ocak ayından itibaren 4 bin TL olarak verilecek. Yeni tutarlar 2026 yılı boyunca geçerli olacak ve öğrencilere önemli bir maddi rahatlama sağlayacak.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları her yıl belirlenen tarihlerde kurumun resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak alınmaktadır. Ortaöğrenim eğitim yardımı ve yükseköğrenim burslarına ilişkin başvuru takvimi ve detaylar, başvuru sürecinden en az 15 gün önce www.vgm.gov.tr
adresinde duyurulur. Sonuçlar yine aynı adres üzerinden ilan edilir. Başvurular bilgisayar, tablet veya akıllı telefonla yapılabilse de olası teknik sorunlara karşı işlemlerin masaüstü bilgisayar ya da dizüstü bilgisayar üzerinden, güncel tarayıcılar kullanılarak yapılması önerilir.