VGM ZAMLI BURS ÜCRETLERİ: Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, lise ve üniversite bursları kaç TL oldu?

AYLIK BURS 4 BİN TL'YE YÜKSELDİ!

Yükseköğrenim öğrencileri için beklenen burs artışı resmileşti. Yapılan son duyuruya göre üniversitelerde eğitimine devam eden 10 bin öğrenciye sağlanan aylık burs desteği yükseltildi. Önceden 3 bin TL olarak ödenen burs, 2026 Ocak ayından itibaren 4 bin TL olarak verilecek. Yeni tutarlar 2026 yılı boyunca geçerli olacak ve öğrencilere önemli bir maddi rahatlama sağlayacak.