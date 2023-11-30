Vicdan İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Ünlü Düşünürlerden Vicdanla İlgili Sözler ve Alıntılar

Kişinin kendi davranışlarıyla ahlak değerlerini yargılaması durumunda vicdan olarak adlandırılan duygu ortaya çıkar. Günlük yaşamda insanların vicdanlı olup olmadıklarına dair istemsizce yorum yapılabilir. Bu da pek çok insanın vicdanla ilgili olarak söylenen sözleri araştırmasının temel sebebidir. Yazarlardan, şairlerden, ünlü düşünürlerden vicdanla ilgili sözler ve alıntılar paylaşıldığında ise bu kavramın temel anlamı net bir şekilde anlaşılacaktır.
ABONE OL
Vicdan kavramı her bir insanın neredeyse her gün kendi davranışlarını ve ahlak değerlerini sorgulamasını temsil eder. Yani pek çok kişi hem kendi davranışlarını hem de diğer insanların ahlak değerlerini yargılayarak vicdan muhasebesi yapar. Buna bağlı olarak vicdan azabı gibi kalıplaşmış ifadeler ortaya çıkarken çeşitli sözler de dile getirilir. Dolayısıyla yazarlardan, şairlerden, ünlü düşünürlerden vicdanla ilgili sözler ve alıntılar paylaşılmalıdır.
Vicdan İle İlgili Sözler Nelerdir?
Bir isim sözcüğü olan vicdan TDK tarafından kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten duygu olarak tanımlanır. Bu duygu aynı zamanda kişinin kendi ahlak değerleri üzerine kendiliğinden ve dolaysız olarak yargılama yapmasını sağlar. Vicdan azabı birleşik kelimesi de günlük yaşamda bu nedenle yaygın olarak kullanılır. Çünkü vicdan muhasebesi birçok bağlamda farklı olaylar veya durumlar üzerine yapılabilir. Bu da insanların vicdan ile ilgili olarak söylenen sözleri araştırmalarına yol açar. İlgili sözcüğü içeren anonim sözlerin kısa listesi aşağıdaki gibi sunulabilir:
Vicdanı olmayan insanın bir ruhu olduğuna inanmak zordur.
Merhametten, iyi niyetten ve vicdandan yoksun olan insanın bu hayatta bir yeri var mıdır?
Adil olmadığı halde adil gibi görünen bir insanın vicdanlı olduğu söylenemez.
Vicdanı rahat olan insanın yarınları da temiz olur.
Bu hayatta gerçekten var olmak isteyen her insanın en büyük gücü vicdanıdır.
Kötülük ruhu çürütürken vicdan ise kalbi güçlendirir.
İyi ahlakın en hakiki temeli vicdandır.
Yazarlardan, Şairlerden, Ünlü Düşünürlerden Vicdanla İlgili Sözler ve Alıntılar Listesi
Vicdan kavramı kişinin kendi davranışlarını sorgulamasını sağlayan bir duyguyu temsil eder. Buna ek olarak çevredeki kişilerin davranışlarının gözlemlenmesi sonucunda da bu bireylerin vicdanlı olup olmadıkları üzerine sıklıkla yorum yapılır. Bu bağlamda ilgili kavramla ilişkili olan anonim ifadelerin yanı sıra vicdanla ilgili ünlü sözlere de yaygın olarak rastlanır. Dolayısıyla yazarlardan ünlü düşünürlere, şairlerden siyasal kişilere varan tanınmış kimseler tarafından dile getirilen vicdanla ilgili sözler şu şekilde sıralanabilir:
İnsanın kendi vicdanı, sözden daha ağırdır. (İvan Gonçarov): Bu sözle kişinin kendi davranışları hakkındaki düşüncelerinin diğer insanların sözlerinden daha önemli ve etkili olduğu anlatılmıştır.
Fikri hür irfanı hür vicdanı hür bir şairim. (Tevfik Fikret): Bu söz ünlü şairin özgürlüğüne ne kadar düşkün olduğunu ve kendi ahlakına ne kadar güvendiğini yansıtır.
Allah'ı anmayan vicdan, hâkimsiz mahkemeye benzer. (Jean J. Rousseau): Bu sözle vicdanın ilahi güçle bağlantılı bir kavram olduğu açıklanmıştır.
İradene hâkim ol; fakat vicdanına esir ol. (Aristoteles): Ünlü filozofun bu sözle davranışların sorumluluğunun alınabilmesi için vicdana bağlı olunması gerektiğini anlattığı söylenebilir.
İyi bir vicdan, en rahat yastıktır. (Clemens Brentano): Ünlü yazarın bu sözüyle vicdanlı olan bir insanın rahat bir uyku çekecek kadar huzura kavuştuğunu yansıttığı söylenebilir.
Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek, vicdan azabı ile beraber olan zenginlikten bin kere daha iyidir. (Amenemope): Bu sözle beraber vicdanlı olmanın mal ve mülk gibi geçici dünyevi zevklerden daha önemli olduğu vurgulanmıştır.
En mükemmel adalet, vicdandır. (Victor Hugo): Ünlü yazar ve şair olan Hugo bu sözüyle vicdan olarak adlandırılan duygunun önemli bir adalet terazisi olduğunu vurgulamıştır.