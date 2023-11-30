Vicdan İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Ünlü Düşünürlerden Vicdanla İlgili Sözler ve Alıntılar

Vicdan kavramı her bir insanın neredeyse her gün kendi davranışlarını ve ahlak değerlerini sorgulamasını temsil eder. Yani pek çok kişi hem kendi davranışlarını hem de diğer insanların ahlak değerlerini yargılayarak vicdan muhasebesi yapar. Buna bağlı olarak vicdan azabı gibi kalıplaşmış ifadeler ortaya çıkarken çeşitli sözler de dile getirilir. Dolayısıyla yazarlardan, şairlerden, ünlü düşünürlerden vicdanla ilgili sözler ve alıntılar paylaşılmalıdır.

Vicdan İle İlgili Sözler Nelerdir?

Bir isim sözcüğü olan vicdan TDK tarafından kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten duygu olarak tanımlanır. Bu duygu aynı zamanda kişinin kendi ahlak değerleri üzerine kendiliğinden ve dolaysız olarak yargılama yapmasını sağlar. Vicdan azabı birleşik kelimesi de günlük yaşamda bu nedenle yaygın olarak kullanılır. Çünkü vicdan muhasebesi birçok bağlamda farklı olaylar veya durumlar üzerine yapılabilir. Bu da insanların vicdan ile ilgili olarak söylenen sözleri araştırmalarına yol açar. İlgili sözcüğü içeren anonim sözlerin kısa listesi aşağıdaki gibi sunulabilir:

Vicdanı olmayan insanın bir ruhu olduğuna inanmak zordur.

Merhametten, iyi niyetten ve vicdandan yoksun olan insanın bu hayatta bir yeri var mıdır?

Adil olmadığı halde adil gibi görünen bir insanın vicdanlı olduğu söylenemez.

Vicdanı rahat olan insanın yarınları da temiz olur.

Bu hayatta gerçekten var olmak isteyen her insanın en büyük gücü vicdanıdır.

Kötülük ruhu çürütürken vicdan ise kalbi güçlendirir.

İyi ahlakın en hakiki temeli vicdandır.

Yazarlardan, Şairlerden, Ünlü Düşünürlerden Vicdanla İlgili Sözler ve Alıntılar Listesi

Vicdan kavramı kişinin kendi davranışlarını sorgulamasını sağlayan bir duyguyu temsil eder. Buna ek olarak çevredeki kişilerin davranışlarının gözlemlenmesi sonucunda da bu bireylerin vicdanlı olup olmadıkları üzerine sıklıkla yorum yapılır. Bu bağlamda ilgili kavramla ilişkili olan anonim ifadelerin yanı sıra vicdanla ilgili ünlü sözlere de yaygın olarak rastlanır. Dolayısıyla yazarlardan ünlü düşünürlere, şairlerden siyasal kişilere varan tanınmış kimseler tarafından dile getirilen vicdanla ilgili sözler şu şekilde sıralanabilir: