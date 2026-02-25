Vicdan sızlatan karar

Cinayet 20 Ağustos 2020'de İzmir'de işlendi. Kaynak ustası Serkan Dindar sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu Ceyda Yüksel'i (21) öldürdü. İzmir 6'ncı Ceza Mahkemesi 'Kasten öldürme'den müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp, cezayı 18 yıl hapse indirdi. Gerekçeli kararda; Ceyda Yüksel'in, Dindar'ın cinsel ilişki teklifini reddetmesi nedeniyle gece eve dönerken sokakta tartışma yaşadığı, çevredekilerin ifadelerinden yola çıkarak tartışmanın evin içinde sürdüğünün altı çizildi. Dindar hakkında tahrik altında suçu işlediği, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu dikkate alınarak da 'haksız tahrik' indirimi uygulandığına vurgu yapıldı. Karar Yargıtay tarafından onandı.

BAKANLIKTAN İTİRAZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla Bakanlık, Yargıtay'ın cinsel ilişkiyi reddetmeyi haksız tahrik nedeni sayan ve bu gerekçeyle cinayet sanığına ceza indirimi uygulanmasını onaylayan karara temyiz aşamasında itiraz etti. Bakanlığın itirazı sonrasında dosya yeniden incelendi. Olayda Dindar'ın, evinde misafir edip alkol aldıkları ve birlikte vakit geçirmeleri nedeniyle rahat tavır ve davranışlar sergilediğini düşünerek Yüksel'den cinsel yakınlık duymasını beklemesinin mümkün olduğuna kanaat getirdi. Dindar'ın, cinsel yakınlaşma isteğini geri çeviren Yüksel ile tartıştıklarını, devam eden tartışmada, kapıldığı öfke ve hiddetten kaynaklı tahrikin etkisiyle eylemini gerçekleştirdiği belirtildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bakanlığın itirazını reddetti.