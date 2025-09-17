Vicdanını tüketme: Boykot gücümüzdür! Türkiye’deki insan hakları savunucularından İsrail’i topyekûn boykot çağrısı

İşgalci İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana iki yıldır Gazze'deki soykırımını sürdürüyor. Dünyadaki birçok sivil toplum kuruluşu ise İsrail mallarına karşı boykot çağrısı yaptı. Dünya çapında boykot nedeniyle İsrail şirketleri maddi açıdan büyük kayba uğradı. İsrailli askerlere yiyecek sağlayan McDonald's, Coca Cola, Starbucks gibi firmalar da maddi açıdan kayıp yaşadı. Türkiye de İsrail ile tüm ticaretini 1,5 yıl önce durdurdu. Önceki gün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)- Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nden dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden "İsrail'e yaptırım" çağrısında bulunarak "İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum. Daha önceki tecrübeler bu tür adımların netice verdiğini gösteriyor. Biz Türkiye olarak 1,5 senedir İsrail'le tüm ticari işlemleri durdurduk. Böylece yıllık olarak 9,5 milyar dolarlık bir rakamdan sarfınazar ettik." dedi. AK Parti, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve aktivistler boykot çağrısı hakkında SABAH'a konuştu.

"HEMEN HAREKETE GEÇME ZAMANI"

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: "Bugün, hemen harekete geçme zamanıdır. İsrail'e karşı uygulanacak ekonomik yaptırımlar ve boykotlar, sadece sembolik değil, aynı zamanda zulmün devam etmesini engelleyecek hayati adımlardır. Uluslararası kamuoyunun, ticaret ve çıkar ilişkilerini değil, insanlığın vicdanını esas alması gerekir. Türkiye, Filistin davasının yanında olmaya, adaletin ve insanlığın sesi olmaya devam edecektir. İsrail'in katliamlarına sessiz kalan her aktör tarih önünde bu vahşetin ortağı olacaktır."

"BOYKOT İÇİN TAM SEFERBERLİK İLAN EDELİM!"

Yönetmen-İnsan Hakları Aktivisti Tülay Gökçimen: "Her alışveriş, sadece bir tüketim tercihi değil, aynı zamanda ahlaki bir duruştur. Katil İsrail ürünlerini boykot etmek, zulmün ve işgalin finansal damarlarını kesmenin en etkili yollarından biridir. Bir kişinin aldığı ya da almadığı ürün, milyonların vicdanıyla birleştiğinde güçlü bir direnişe dönüşür. Boykot, yalnızca bir ekonomik mücadele değil; adalet, özgürlük ve insanlık onuru için verilen sessiz ama etkili bir haykırıştır. Vicdanını tüketme, Gazze'de çocuklarımızı öldürenlerin ürünlerini alma, alınmasına izin verme. Boykot için tam seferberlik ilan edelim."

"İSLÂM ÜLKELERİ İSRAİL İLE TİCARİ İLİŞKİLERİNİ BÜTÜNÜYLE SONLANDIRMALI"

İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun: "Savaşların ve işgallerin görünen yüzünde askeri donanımlar ve teçhizatlar olsa da destekleyici güç ekonomidir. Finanse edilmeyen hiçbir askeri yapı uzun soluklu bir hareket imkânını bulamaz. Burada fertlere düşen görev, direkt olarak İsrail'e akan bu ekonomik kaynağı kurutmak için malum şirketlerin mallarını almamak, yerli ya da boykot olmayan ürünleri tercih etmektir. Diğer bir önemli konu da tüm İslâm ülkelerinin İsrail ile ticari ilişkilerini bütünüyle sonlandırması ve İsrail'in işgal ve saldırılarına zemin oluşturan finansal gücünü kırmasıdır. "