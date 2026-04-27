Vicdanları sızlatan karar Yargıtay’dan döndü

Konya'da 5,5 yıl önce 6,5 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) bebeği kendisinden olmadığı iddiasıyla öldüren ancak DNA testinde bebeğin kendisine ait olduğu ortaya çıkan Ali Rıza Yüzer'e (40) haksız tahrik indirimi ile verilen 23 yıl hapis cezasını Yargıtay bozdu. 16 Aralık 2020'de Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer, karnındaki çocuğun kendisinden olmadığını söylediğini ileri sürerek 3 çocuğunun annesi 6.5 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i tüfekle öldürdü. Öte yandan yapılan DNA testinde bebeğin babasının yüzde 99.9 Ali Rıza Yüzer olduğu belirlenmişti. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Yüzer'i, 'iyi hal' hükümleri uygulayarak müebbet hapse çarptırdı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise Yüzer hakkında 'haksız tahrik' hükümleri de uygulayarak cezayı 23 yıla düşürdü. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, suçun işlendiği tarihten önce Sadife'den kaynaklı ve haksız tahrik oluşturabilecek düzeyde haksız fiilin bulunmadığını belirterek kararı bozup, dosyayı geri gönderdi. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi kararında direnerek 'şüpheden sanık yararlanır' diyerek yine 23 yıl hapis cezası verdi.

ALDATTI İDDİASI İSPATLANAMADI

Tarafların itirazı üzerine dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin kararda direnmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Oy çokluğu ile alınan kararda, "Sadife'den kaynaklı herhangi bir hiddet veya şiddetli eleme yol açacak hareket bulunmadığı halde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının hukuka aykırı olduğunun anlaşılması karşısında mahkemenin direnme kararı yerinde görülmemiştir" denildi. Dosya bu kez Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Dosyayı inceleyen Ceza Genel Kurulu da haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğini belirterek oy çokluğuyla kararı bozdu. Kararda "Maktulün suç tarihinden önceki süreçte sanığı aldattığı iddiası ispat edilememiş, aksine sanığın maktule yönelik baskı ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu maddi delillerle ortaya konulmuştur" ifadeleri yer aldı. Dosya yeniden istinaf mahkemesine gönderilirken, tutuklu yargılanan Ali Rıza Yüzer'e bu kez müebbet hapis cezası verilmesi bekleniyor.