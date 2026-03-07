Vicdanları yaralayan olayda 3 tutuklama

Bir çocuğun kendisinden yaşça büyük şahıslar tarafından darp edildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine başlatılan soruşturmada 3 kişi tutuklandı. X sosyal medya platformunda yayınlanan görüntüler infiale neden oldu. İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıTürk Ceza Kanunu'nun 86/3-b maddesinde düzenlenen "Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Kasten Yaralama" suçundan resen soruşturma başlattı. Kimlikleri belirlenen ve gözaltına alınan suça sürüklenen 3 çocuk 'Birden Fazla Kişi ile Birlikte Gece Vakti Yağma' ve 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' suçlarından savcılık ifadeleri alındıktan sonra tutuklandı.