Vicdansız taksici

Ataşehir'de önceki akşam alışveriş merkezinin önünde bekleyen 4 kişilik aileden ikisini gören taksi şoförü, 'Bağdat Caddesi'ne gitmeyecekseniz gel' diyerek seslendi. Taksiciyle konuşup anlaşan iki kişi, daha sonra AVM'nin içinde olan ailedeki diğer iki kişiyi çağırdı. Taksi şoförü aracın kalabalık olduğunu öne sürerek aralarında 2 engellinin de olduğu aileyi indirdi. Taksi şoförü ile araca binen aile arasındaki tartışma, bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, taksi şoförünün bekleyenleri aracına aldığı ve daha sonra ailedeki diğer kişilerin de taksiye gelmesinin ardından şoförün '4-5 oldunuz' diyerek araçtan indirdiği anlar yer aldı. DHA