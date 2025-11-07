Vicdansızlar engelli gencin tekerlekli sandalyesini çaldılar

Kağıthane Çetin Sokakta oturan 16 yaşındaki Omurilik hastası Hamza Medet Kılıç, hastanede tedavi gördüğü fizik tedavi merkezine gidip gelirken kullandığı akülü tekerlekli sandalyesi teyzesini ziyaret sırasında dışarıda bırakınca vicdansız hırsızlar tarafından çalındı. Tekerlekli sandalyesi çalındıktan sonra evden bir yere çıkamayan Hamza Medet Kılıç, hırsızların hayatını zindana çevirdiğini sandalyesini çalan hırsızın vicdanı ve yürügi varsa biraz merhameti varsa tekerlekli sandalyesini geri getirmesini istedi.

Tekerlekli sandalyesinin kendisinin eli kolu ayağı olduğunu haftada iki kez sandalye sayesinde dışarı çıkabildiğini ve fizik tedavisi için hastaneye gittiğini belirten Hamza Medet Kılıç, "Omurilik felcinden dolayı yürüyemiyorum. Akülü tekerlekli sandalyem ile haftada bir iki dışarı çıkıyordum. Pazara gidiyordum. Hastaneye fizik tedaviye ve açık lisede okuyordum okula da gidiyordum. Haftada bir de teyzeme gidiyordum. Olay günü teyzeme ziyarete gitmiştim. Tekerlekli sandalye kapıdan sığmadığı ve üst katlara çıkaramadığım için üzerini örtüp kapının girişinde bırakmıştım.

Vicdansız hırsız ben binaya çıktıktan sonra tekerlekli sandalyemi çalmış. Tekerlekli sandalyemi yerinde göremeyince dünyam başıma yıkıldı. Bunu yapanın nasıl bir yüreği var bilmiyorum ama yani cidden nasıl yapabiliyorlar. Anlayamadım. Elimi kolumu bağladılar. Şimdi ben nasıl gideceğim. Ya gelsin, geriye getirsin ya da inşallah hayrını göremesin. Yardımseverlerden elim ayağım olan tekerlekli sandalye istiyorum. Tek isteğim sandalyeme kavuşabilmek" dedi.