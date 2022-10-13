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Giriş Tarihi: 13.10.2022 00:17 Son Güncelleme: 13.10.2022 00:17

Vikingler kimdir? Vikingler ne zaman yaşadı, tarihi nedir?

Vikingler’le ilgili bilgiler merak konusu oluyor. Yaşadıkları dönem ve tarihine ilişkin detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak “Vikingler kimdir, ne zaman yaşadı, tarihi nedir?” şeklindeki soruya cevap arıyor. Merak konusu olan Vikingler kimdir, ne zaman yaşadı, tarihi nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Vikingler kimdir? Vikingler ne zaman yaşadı, tarihi nedir?

Vikingler kimdir merak edilerek "Vikingler kimdir, ne zaman yaşadı, tarihi nedir?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

VİKİNGLER KİMDİR, NE ZAMAN YAŞADI, TARİHİ NEDİR?

Vikingler kimdir? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar şöyle;



Vikingler ya da Norslar, İskandinavyalı korsan ve tüccar kavimlerdir. Aslında "Viking" veya "Nors" bir millet adı değildir; Danlara, Norveçlilere, İsveçlilere ve diğer İskandinavlara (Kuzey Cermenleri) kim olduklarına bakmaksızın verilen isimdir.



Bu adlandırma Eski Norsçadaki Vikingr (yağmacı) sözcüğünden gelir ve Viking Çağı boyunca tüm Kuzey Cermenleri bu adla anılmıştır. Vikinglerin ataları antik Cermen halkları, konuştukları dil(ler) ise Cermen dil ailesine bağlı İskandinav dilleridir.



Vikingler ömürlerinin büyük bir kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halktır. 8 - 11. yüzyıllar arasında kuzeybatı Avrupa'da birçok yeri fethetmişlerdir. Göçebe ve savaşçı bir kavim olan Vikinglerin yazılı geleneği olmayışı, kültür izlerinin sürülmesini güçleştirmektedir.



Yazılı kaynakların zayıflığına ve Batılı kaynaklardaki olumsuz Viking imajına karşılık, arkeolojik veriler, incelikli bir Viking maddi kültürünün varlığına işaret etmektedir.

KAYNAK: Vikipedia

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Vikingler kimdir? Vikingler ne zaman yaşadı, tarihi nedir?
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