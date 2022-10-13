Vikingler kimdir? Vikingler ne zaman yaşadı, tarihi nedir?

Vikingler kimdir merak edilerek "Vikingler kimdir, ne zaman yaşadı, tarihi nedir?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.
Vikingler kimdir? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar şöyle;
Vikingler ya da Norslar, İskandinavyalı korsan ve tüccar kavimlerdir. Aslında "Viking" veya "Nors" bir millet adı değildir; Danlara, Norveçlilere, İsveçlilere ve diğer İskandinavlara (Kuzey Cermenleri) kim olduklarına bakmaksızın verilen isimdir.
Vikingler ömürlerinin büyük bir kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halktır. 8 - 11. yüzyıllar arasında kuzeybatı Avrupa'da birçok yeri fethetmişlerdir. Göçebe ve savaşçı bir kavim olan Vikinglerin yazılı geleneği olmayışı, kültür izlerinin sürülmesini güçleştirmektedir.
Yazılı kaynakların zayıflığına ve Batılı kaynaklardaki olumsuz Viking imajına karşılık, arkeolojik veriler, incelikli bir Viking maddi kültürünün varlığına işaret etmektedir.