Villa cinayetinde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Hakkında hazırlanan iddianamede 2 kez müebbet hapis istenen Hüsnü Ö. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada suçlamaları yine reddedip, "Facebook güncellemesi yapıldığında ben tutukluydum. Ben yağma suçunu da kabul etmiyorum. Araç kullanmadım. Maktul veya maktullerin yakınlarına evlerinde eksik bir şey olup olmadığı sorulmuştur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hüsnü Ö., Sanık ve avukatlar katıldı.