Villa cinayetinde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi Koca Çalış Mevkii'nde villada birlikte yaşayan Hasan Tayfun Baransel ile Vivien Cherly Barners, 2020 yılı Mart ayında bıçaklanarak öldürülmüşlerdi. Olayla ilgili olarak yakalanan ve Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması devam eden tutuklu sanık Hüsnü Ö., her duruşmada suçsuz olduğunu ve tahliye kararı verilmesini istemişti.
Hakkında hazırlanan iddianamede 2 kez müebbet hapis istenen Hüsnü Ö. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada suçlamaları yine reddedip, "Facebook güncellemesi yapıldığında ben tutukluydum. Ben yağma suçunu da kabul etmiyorum. Araç kullanmadım. Maktul veya maktullerin yakınlarına evlerinde eksik bir şey olup olmadığı sorulmuştur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hüsnü Ö., Sanık ve avukatlar katıldı.
"DNA ÖRNEĞİ TIRNAKTA ÇIKTI"
Fethiye Cumhuriyet Savcısı detaylı bir şekilde mütalaa vererek "Vivien Cherly Barners'in otopsi sırasında alınan tırnak örneklerinden birinde sanık Hüsnü Ö.'nün DNA örneği tespit edilmesi dikkate alındığında boğuşma, karşı koyma gibi eylemler sırasında Vivien Cherly Barners'in tırnağına DNA'sının geçtiği anlaşıldı.
Evlerine tamirat amacıyla gittiği öldürülen Vivien Cherly Barners ve Cemal Hasan Tayfun Baransel'i öldürenin araba, kamera kayıt cihazı, banka kartları, tablet gibi eşyalarını yağmalayan ve öldürülen Cemal Hasan Tayfun Baransel'in kartından para çeken kişinin tutuklu sanık Hüsnü Ö. olduğu anlaşıldı.
Sanığın önceden yaptığı plan dahilinde maktullerin evine giderek Cemal Hasan Tayfun Baransel'i ve Vivien Cherly Barners'i bıçaklayarak öldürdüğü değerlendirildi.
Kasten öldürme, konutta yağma ile banka kartlarının kötüye kullanılması suçlarını işlediği sabit olduğundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.
SÜRE TALEP ETTİLER
Tutuklu sanık Hüsnü Ö. ve avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ederlerken, mahkeme heyeti bu süreyi verip sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.